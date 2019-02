USA formálne odstúpili od zmluvy o jadrových zbraniach, aj keď Čína bola proti tomu

PEKING 2. februára (WebNoviny.sk) – Spojené štáty v sobotu formálne odstúpili od Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF).

Moska zmluvu nedodržiava

Ako oznámil vo Washingtone americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, dôvodom je to, že druhá strana zmluvy, teda Rusko, túto zmluvu porušuje, a neprestala s jej porušovaním ani počas dvojmesačnej lehoty, ktorá uplynula, odkedy Američania oznámili svoj zámer od zmluvy odstúpiť.

Odstúpenie Spojených štátov od zmluvy nadobudne platnosť po šiestich mesiacoch od dnešného oznámenia, teda 2 júla tohto roku.

Spojené štáty sa „neskutočne dlhý čas snažili zmluvu uchovať pri živote“, ale Rusko „naďalej popiera, že jeho raketový systém, ktorý je s ňou v rozpore, túto zmluvu porušuje,“ uviedol v sobotu Pompeo. Postup Ruska podľa neho „ohrozil základné záujmy Spojených štátov a Spojené štáty už nemôžu byť naďalej obmedzované zmluvou, ktorú Rusko otvorene porušuje“.

Rusko začne vyvíjať nové rakety

Plánované odstúpenie USA od INF potvrdil už v piatok americký prezident Donald Trump. Zároveň oznámil, že Spojené štáty, tak, ako to už dlho robí Rusko, sa tiež „pohnú vpred s vývojom“ vlastných obranných kapacít. „Nemôžeme byť jedinou krajinou na svete jednostranne dodržiavajúcou túto alebo akúkoľvek inú zmluvu,“ vyhlásil Trump.

V sobotu, deň po tom, ako odstúpenie od zmluvy avizovali Spojené štáty, ohlásilo rovnaký krok aj Rusko. „Naši americkí partneri oznámili, že rušia svoju účasť na zmluve, a my ju rušíme tiež,“ povedal v živom televíznom vystúpení ruský prezident Vladimir Putin. „Všetky naše návrhy v tejto oblasti sú tak ako doteraz na stole, dvere pre rokovania sú otvorené,“ dodal ruský prezident.

Rusko podľa Putina po tomto obojstrannom kroku začne vyvíjať nové rakety stredného doletu. Ako však Putin dodal, rozmiestni ich v európskej časti Ruska len vtedy, ak Američania rozmiestnia v Európe svoje rakety.

NATO apelovalo na Rusko

Severoatlantická aliancia (NATO) ešte v piatok apelovala na Rusko, aby zmluvu opätovne začalo dodržiavať a zvrátilo tým ešte rozhodnutie USA. Moskva by mala podľa aliancie „využiť zostávajúcich šesť mesiacov na to, aby sa vrátila k plnému a overiteľnému dodržiavaniu“ tejto zmluvy.

Ak Moskva nezlikviduje raketové systémy, ktoré podľa USA zmluvu porušujú, „Rusko bude niesť plnú zodpovednosť za krach zmluvy“, uvádza sa v stanovisku NATO.

Čína navrhuje riešiť nezhody

Do diskusie o INF sa v sobotu zapojila aj Čína, ktorá vyzvala Spojené štáty, aby si ešte svoje avizované odstúpenie od zmluvy rozmysleli. Čína zároveň opakovane odmietla úvahy, že by mala vzniknúť nová zmluva o nešírení jadrových zbraní, ku ktorej by sa mali zaviazať aj ďalšie krajiny vlastniace jadrové zbrane vrátane nej samej.

Podľa Pekingu na to nie je žiadny dôvod a treba radšej zachovať pôvodnú zmluvu. Pritom páve to, že Čína nie je viazaná k žiadnej podobnej zmluve a môže si slobodne vyvíjať zbrane, aké len chce, bol popri porušovaní zmluvy INF zo strany Ruska jeden z argumentov, prečo sa USA rozhodli od zmluvy odstúpiť.

„Čína je proti odstúpeniu USA od zmluvy a vyzýva Spojené štáty aj Rusko, aby vhodným spôsobom vyriešili svoje nezhody prostredníctvom konštruktívneho dialógu,“ uvádza sa v sobotňajšom vyhlásení čínskeho ministerstva zahraničných vecí.

Najviac jadrových zbraní má Rusko

Ministerstvo rozhodne odmieta úvahy, že by sa táto alebo podobná zmluva mala rozšíriť aj na iné krajiny mimo USA a Ruska. „Čína je proti multilatelarizácii tejto zmluvy. V tejto chvíli je nevyhnutné zachovať a dodržiavať existujúcu zmluvu, nie vytvárať novú,“ uvádza sa v stanovisku čínskeho rezortu zahraničia.

Čína má pritom štvrté najväčšie zásoby jadrových zbraní na svete, konkrétne sa vie o 280 jadrových hlaviciach. Rusko ich vlastní 6850, Spojené štáty 6450. Ešte pred Čínou je na štvrtom mieste Francúzsko s 300 hlavicami, piata je Veľká Británia, ktorá disponuje 215 jadrovými hlavicami.

Okrem týchto piatich štátov sa k vlastníctvu jadrových zbraní oficiálne hlásia aj India, Pakistan a Severná Kórea, v ich prípade však presné počty nie sú známe. Je predpoklad, že jadrové zbrane má aj Izrael, hoci tento štát to nikdy oficiálne nepotvrdil, ale ani nepoprel.

Washington Moskvu dlhodobo obviňoval

Zmluvu INF ešte v roku 1987 podpísali vtedajší sovietsky líder Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan. Zmluva zakazuje obom štátom vlastniť, vyrábať a testovať rakety odpaľované zo zeme s doletom od 500 do 5 500 kilometrov.

Washington Moskvu dlhodobo obviňoval, že zmluvu porušuje vývojom nového ruského raketového systém 9M729. Rusko však akékoľvek porušovanie zmluvy popiera.