Čínska aplikácia WeChat cenzuruje obsah spojený s koronavírusom, zablokoval aj kritiku Si Ťin-pchinga

Najpopulárnejšia chatovacia aplikácia v Číne od 1. januára cenzuruje kľúčové slová súvisiace s epidémiou nového koronavírusu. Informuje o tom spravodajský portál BBC na základe správy výskumného laboratória Citizen Lab, sídliaceho v Toronte.

WeChat čínskej firmy Tencent podľa zistení výskumníkov zablokoval kombinácie kľúčových slov a tiež kritiku prezidenta Si Ťin-pchinga. Citizen Lab v rámci projektu sledoval aj ďalšiu platformu – live-streamovaciu stránku YY.

Blokujú aj odkazy na čínskych lídrov

Nie je pritom jasné, či platformy sociálnych médií tieto kľúčové slová zablokovali na príkaz vlády alebo z vlastného rozhodnutia, no správa naznačuje, že by to mohlo byť dôsledkom „prehnanej cenzúry spoločností v snahe vyhnúť sa úradným postihom“.

YY pridala 31. decembra do svojho blacklistu 45 kľúčových slov, ktoré sa týkali vtedy ešte neidentifikovaného vírusu. Boli to napríklad „neznáma wu-chanská pneumónia“ alebo „epidémia SARS vo Wu-chane“.

WeChat medzi 1. a 31. januárom cenzuroval 132 kombinácií kľúčových slov a s rozširovaním epidémie pridal medzi 1. a 15. februárom ďalších 384 nových kľúčových slov. Medzi nimi boli odkazy na čínskych lídrov aj neutrálne odkazy na kroky vlády v súvislosti s epidémiou, ako aj reakcie na ňu v Hongkongu, Taiwane a Macau.

Čína zámerne zľahčovala situáciu

Medzi cenzurované kombinácie patria napríklad „miestne úrady + epidémia + centrálna (vláda) + krytie“ alebo „Wu-chan + samozrejme + vírus + prenos z človeka na človeka“. Devätnásť kombinácií sa týkalo doktora Li Wen-lianga, ktorý sa ešte v decembri medzi prvými pokúšal varovať pred šírením nákazy, no polícia ho obvinila zo šírenia klamstiev. Li sa pritom aj sám nakazil a vo veku 33 rokov zomrel.

Podľa správy je možné, že platformy už niektoré z týchto kľúčových slov prestali blokovať. Nie je pritom jasné, aké – a či vôbec nejaké – sú cenzurované aj naďalej.

Čína dlhodobo cenzuruje, čo ľudia môžu povedať a tiež prečítať si na internete, táto správa však naznačuje, že s cenzurovaním diskusií začali skôr, ako začali úrady priznávať vážnosť situácie.

Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) Čína prvý raz upozornila na epidémiu nového koronavírusu v meste Wu-chan 31. decembra. Úrady však spočiatku zadržiavali informácie, umelo znižovali počty infikovaných, zľahčovali riziká a neposkytovali dostatočne včas informácie, ktoré mohli zachrániť životy. Prezident sa napokon verejne vyjadril až 20. januára.