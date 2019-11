Členovia Činohry SND vyzývajú Laššákovú na verejné stretnutie, kritizujú odvolanie Vajdičku

O verejné stretnutie v novembri a transparentné riešenie situácie v Slovenskom národnom divadle (SND) žiadajú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú zamestnanci Činohry SND. Členovia činohry, ktorí reprezentujú väčšinu hereckého zboru a ďalších členov činoherného súboru, na to vyzvali ministerku počas stredajšieho brífingu platformy Stojíme pri kultúre pred bratislavským sídlom Ministerstva kultúry (MK) SR. Počas akcie prečítali svoje stanovisko k aktuálnej situácii v SND a zároveň doručili pozvánku na verejné stretnutie s ministerkou kultúry.

Nesúhlasia so spôsobom odvolania jej predošlého šéfa prvej činohernej scény Michala Vajdičku a tiež so spôsobom vymenovania Vladimíra Antalu za generálneho riaditeľa SND.

Požadujú verejné stretnutie

Za činohercov na akciu prišli napríklad herci Kamila Magálová, Táňa Pauhofová, Richard Stanke, Diana Mórová alebo Jozef Vajda. Podporiť hercov prišli aj zástupcovia širšej kultúrnej obce, napríklad rektorka Vysokej školy výtvarných umení Bohunka Koklesová či Boris Meluš za Nadáciu Cvernovka.

Ako pre médiá počas stredajšieho brífingu povedal herec Richard Stanke, závery vyvodia na základe stretnutia s ministerkou. Verejné stretnutie požadujú aj preto, aby podľa Stankeho z neho nevznikali fámy. S ministerkou chcú hovoriť aj o „spôsobe voľby generálneho riaditeľa, ktorá musí zahŕňať verejnú prezentáciu jeho koncepcie“.

„Pani ministerka hovorí o transparentnosti a my veľmi dúfame, že to príjme,“ doplnila herečka Táňa Pauhofová s tým, že diskutujú o rôznych krokoch. Ako doplnil Jozef Vajda, „ak niekoho inštalujú do takého úradu, ako je minister kultúry, tak by sa do Slovenského národného divadla mohol aspoň jedenkrát pozrieť. Verejne aspoň na jednu premiéru, aspoň sa predstaviť – ja som naša pani ministerka“.

V Činohre SND zatiaľ pracujú podľa plánu nastaveného predošlým riaditeľom režisérom Vajdičkom. Podľa Vajdu však „ide o to, čo bude ďalej, keď oni budú nastavovať sezónu“. „Nemyslím si, že to bude také nastavenie, ako je toto nastavenie a preto sme nespokojní,“ dodal.

Odvolanie riaditeľa Vajdičku

Činoherci sú proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa SND Antalu odvolať Vajdičku v úvode 100. sezóny. Antala odvolal Vajdičku z funkcie 3. septembra a o deň na to 4. septembra vymenoval za riaditeľa Činohry SND jej bývalého dramaturga Petra Kováča. Ako dôvody SND uviedlo nezvládnutie manažérskych povinností.

„V čase pôsobenia Michala Vajdičku ako riaditeľa Činohry SND bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení. V 37 prípadoch bez vykázania relevantných zákonných dôvodov (dovolenka, práceneschopnosť),“ uviedlo v stanovisku zo začiatku septembra SND.

V reakcii na odvolanie Vajdičku spísala veľká časť členov Činohry SND nesúhlasné vyhlásenie. Protestujú v ňom proti jeho odvolaniu a žiadajú jeho návrat do funkcie. Dôvody odvolania považujú za irelevantné. Odvolanie Vajdičku na začiatku jubilejnej 100. sezóny je podľa nich nekoncepčným krokom generálneho riaditeľa.

Zdôvodnenie „manažérskymi zlyhaniami odporuje faktom z kontraktu s Ministerstvom kultúry (MK) SR na rok 2018, keď mala Činohra SND odohrať 618 predstavení, avšak v skutočnosti odohrala 781 predstavení, a to v prvej polovici sezóny 485 a v druhej 296 predstavení,“ konkretizujú dôvody svojho nesúhlasu.

Prebrala priamu zodpovednosť

Činohra SND podľa jej protestujúcej väčšiny hercov „bola plne spolusúčinná pri dodržiavaní zákonom stanoveného kontraktu s MK SR“.

Antala podľa nich odvolal Vajdičku z postu riaditeľa Činohry SND „napriek tomu, že nadpolovičná väčšina jej hereckého súboru – 29 členiek a členov zo 43, teda dve tretiny, mu už pred divadelnými prázdninami písomne deklarovala svoj nesúhlas s takýmto krokom. Toto rozhodnutie nekonzultoval ani s expertnou radou vymenovanou samotnou ministerkou kultúry“.

„Ministerka kultúry pri využití zákonnej možnosti priameho menovania Vladimíra Antalu za generálneho riaditeľa SND uviedla, že tým preberá priamu zodpovednosť za výber generálneho riaditeľa, a teda následne chod a fungovanie SND,“ tvrdia činoherci v stanovisku z konca septembra, ktoré v stredu doručili ministerke Laššákovej.

Pripomínajú, že v zahraničí sa generálni riaditelia veľkých divadelných scén vyberajú niekoľkými overenými spôsobmi, a to konkurzom, medzinárodným výberovým konaním alebo verejným vypočutím radou odborníkov.

Ministerstvo nesie plnú zodpovednosť

MK SR v oficiálnom stanovisku 4. septembra konštatovalo, že berie na vedomie personálne rozhodnutie generálneho riaditeľa SND Antalu. Personálne otázky sú podľa ministerstva výlučne v jeho kompetencii.

Následne v reakcii na stanovisko zástupcov Činohry SND zverejnené ešte koncom septembra MK SR pre médiá aj Činohru SND uviedlo, že „ministerka od svojho nástupu podporuje všetky kroky smerujúce k zvýšenej efektívnosti hospodárnosti a transparentnosti fungovania kultúrnych inštitúcií. V SND má za týmto účelom vytvorenú platformu – Expertnú radu. Členmi rady sú za SND zástupcovia zamestnancov, teda odbory, ako aj členovia vedenia SND“. Ministerstvo preto „nevidí dôvod zasahovať do personálnych štruktúr samostatnej inštitúcie, ktorá má právnu subjektivitu, aby nenarušilo princíp transparentnosti“.

Činoherci v pozvánke na verejné stretnutie adresovanej v stredu ministerke Laššákovej upozornili aj na fakt, že odvolávanie vedenia súborov SND je právomocou generálneho riaditeľa SND, ktorý to musí konzultovať s ministerkou kultúry. Ako zároveň pripomenuli, ministerka kultúry zobrala pri vymenovaní Antalu za šéfa SND bez výberového konania plnú zodpovednosť za toto rozhodnutie.

„Na základe týchto informácií je jasné, že ministerstvo kultúry nesie plnú zodpovednosť za zásahy do vedenia SND a muselo vedieť o pripravovanom procese odvolania riaditeľa činohry,“ napísali medzi iným činoherci v pozvánke na verejné stretnutie ministerke.

Agentúra SITA oslovila ministerstvo so žiadosťou o reakciu na požiadavky protestujúcej časti Činohry SND a ich dnešný brífing.