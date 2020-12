Čo je protizákonné off-line by malo byť nezákonné aj on-line, hovorí štátna tajomníčka Brocková

Každý členský štát si uvedomuje, že pandémia nepozná hranice a nie je priestor pre presadzovanie sebeckých záujmov. V rozhovore pre Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA to povedala štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková. Priblížila, ako koronavírus, ale napríklad aj nepokoje v Bielorusku, vplývajú na vzťahy členských krajín Európskej únie (EÚ). Tiež o spoločnom boji proti terorizmu a dezinformáciám.

Začnime tým najaktuálnejším, čo trápi celý svet – pandémiou koronavírusu. Ako ovplyvnila vzťahy medzi členskými štátmi EÚ?

Každý členský štát si uvedomuje, že pandémia nepozná hranice a nie je priestor pre presadzovanie sebeckých záujmov. Jediným východiskom je spoločný postup a solidarita. Pri niektorých iných európskych témach by sme mohli pozorovať prevahu národných záujmov, v boji s pandémiou sú takéto úmysly vytesnené.

Pri hľadaní riešení v súvislosti s pandémiou je cítiť veľkú spolupatričnosť, napríklad pri vzájomnej pomoci pri repatriáciách počas prvej vlny, alebo poskytovaní cezhraničnej medicínskej výpomoci, ale aj vysokú ochotu dohodnúť sa. Je to zrejmé z desiatok koordinačných opatrení, ktoré sa podarilo od začiatku pandémie presadiť – napríklad koordinované pravidlá pre pendlerov alebo zriadenie tzv. zelených pruhov pre voľný pohyb dôležitých tovarov v rámci EÚ.

Zrejme aj spoločný nákup vakcín proti COVID-19.

Jedným z najlepších príkladov úspešnej spolupráce je nepochybne spoločné obstarávanie vakcín, kde EÚ ako celok využila pri rokovaniach s farmaceutickými gigantmi väčšiu silu. Veľmi dobrým príkladom globálnej solidarity EÚ je aj medzinárodný nástroj COVAX, kde je EÚ jedným z hlavných donorov s cieľom financovať nákup dvoch miliárd vakcín pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva v 92 krajinách s nízkym a stredným príjmom. Nad rámec tejto solidarity členské štáty majú v pláne darovať časť vakcín obstaraných na úrovni EÚ tretím krajinám, napríklad západného Balkánu.

Sú oblasti, v ktorých by mali členské štáty ešte posilniť spoluprácu?

Je potrebné priznať, že nie vo všetkých otázkach sa našlo celoplošné riešenie. Jednou z nich je vzájomné uznávanie testov, hlavne antigénových, ktoré by pomohlo pri vytvorení pravidiel pri pohybe v rámci EÚ. Dosiaľ sa nepodarilo nájsť jednotné riešenie ani pre otvorenie zimnej turistickej sezóny, takže je na čom pracovať.

Verím, že zostaneme s britskými priateľmi takpovediac na jednej lodi aj v nasledujúcich rokoch. Úroveň vzájomných vzťahov bude však kvalitatívne iná.

Rokovania o dohode EÚ a Británie sprevádzajú názorové rozdiely v prioritných oblastiach záujmu EÚ. Aj v prípade dohody či nedohody, ako to ovplyvní budúce vzťahy?

V čase nášho rozhovoru nie sú rokovania ukončené. Pretrváva rozdielny pohľad na niekoľko kľúčových oblastí a to hlavne na rovnaké podmienky pre ekonomických operátorov a tiež o zaručenie ochrany našich podnikateľov, jednoty vnútorného trhu EÚ a vylúčenie neprimeranej štátnej podpory pre britské podniky, ktoré budú mať záujem pôsobiť v EÚ. Dohoda stojí a padá práve na dosiahnutí vzájomného porozumenia pri uvedených okruhoch otázok.

Od 1. januára 2021 nastane nový právny stav a to bez ohľadu na to, či dohodu dosiahneme alebo nie. Prípadná nedohoda nevylučuje, že by sme k rokovaciemu stolu zasadli neskôr. Preseknutie vzájomných väzieb je prakticky nemožné, sme úzko previazaní historicky, ekonomicky, ľudsky. Skôr alebo neskôr budeme potrebovať, nad rámec multilaterálnych dohôd, istú právnu bázu, ktorá nám dá priestor na kvalitnú, férovú a udržateľnú spoluprácu.

Bude naďalej Británia pre Slovensko strategickým partnerom?

Naďalej si želáme, ako Slovensko tak EÚ, úzku kooperáciu so Spojeným kráľovstvom. Už som naznačila previazanosť našej relácie. Vychádzame zo spoločného hodnotového priestoru, máme podobný pohľad na zahraničnú, globálnu politiku. Vieme si naďalej predstaviť napríklad spoločný výskum, vývoj, máme blízke pozície a ambície v boji proti klimatickým zmenám. Spojené kráľovstvo je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostnej architektúry nášho kontinentu a máme mnohé, ak nie identické, tak veľmi blízke pozície v zahraničnej politike. To je len niekoľko príkladov.

Verím teda, že zostaneme s britskými priateľmi takpovediac na jednej lodi aj v nasledujúcich rokoch. Úroveň vzájomných vzťahov bude však kvalitatívne iná, keďže žiadna iná forma spolupráce medzi EÚ a treťou krajinou nemôže plne nahradiť všetky práva aj záväzky plynúce z členstva v EÚ.

Či ide o pandémiu alebo aj iné témy, internetom sa šíri množstvo dezinformácií. Ako plánuje rezort diplomacie posilniť boj proti nim?

Ministerstvo komunikuje s verejnosťou o hodnotovom ukotvení našej zahraničnej politiky. Nedávno sme napríklad proaktívne zareagovali na vlnu dezinformácií ohľadom diania v Bielorusku. Spustili sme aj nový komunikačný projekt „Hlboká Online“. Rezort diplomacie vníma akútnosť hrozieb spojených so šírením dezinformácií, vrátane tých o témach zahraničnej politiky či činnosti rezortu. Preto sme ako prvý rezort zriadili špecializované útvary pre strategickú komunikáciu, ako aj pre hybridné hrozby vrátane dezinformácií, ktoré zastrešujú tieto agendy v rámci rezortu a zastupujú Slovensko pri tvorbe medzinárodných politík.

Šírenie dezinformácií sa ale týka celej spoločnosti, preto aj reakcia na ne musí byť koordinovaná a jednotná aj na celoštátnej úrovni. Za potrebné považujeme nastaviť procesy pre efektívnu celoštátnu koordináciu, ako aj posilniť kapacity a expertízu jednotlivých rezortov pre detekciu dezinformácií a pre realizáciu strategickej komunikácie zo strany štátu smerom k verejnosti, najmä prostredníctvom sociálnych sietí.

EÚ je vnútorne otvorené spoločenstvo demokratických spoločností a tieto zúfalé teroristické akty sa dotýkajú nás všetkých.

Aký vplyv majú dezinformácie?

Zámerné šírenie nepravdivých informácií a dezinformačné kampane majú rastúci vplyv nielen na verenú mienku, ale aj na formovanie diskusie a ovplyvňovanie politického rozhodovania. V ich pozadí nie sú len domáci konšpirátori a rôzne záujmové skupiny, ale neraz aj cudzí aktéri, ktorí sa takto usilujú rozdeľovať našu spoločnosť, oslabovať dôveru v inštitúcie a demokratické procesy a manipulovať verejnú mienku v prospech svojich záujmov.

Nastavenie efektívnych mechanizmov pre boj s dezinformáciami a posilňovanie odolnosti spoločnosti voči negatívnemu a manipulatívnemu obsahu je v prvom rade ochranou demokratickej diskusie a rozhodovania pred nelegitímnym zasahovaním. Pochopiteľne. opatrenia na potláčanie dezinformácií sa nikdy nesmú zneužiť na oslabenie základných práv a slobôd, vrátane slobody prejavu, ani na cenzúru kritických názorov či na politické účely. Čo je však protizákonné off-line by malo byť nezákonné aj on-line.

Pomerne nedávno došlo vo Viedni k teroristickému útoku. Ako to vnímate v kontexte, že sa niečo také udialo v zásade len pár kilometrov od Bratislavy?

To čo sa stalo na jeseň vo Francúzsku a Rakúsku je dôkazom neutíchania hrozby ani v čase pandémie. Útoky nemôžu byť vnímané len ako problém týchto dvoch krajín. EÚ je vnútorne otvorené spoločenstvo demokratických spoločností a tieto zúfalé teroristické akty sa dotýkajú nás všetkých. Nielen z hľadiska ich geografickej blízkosti, ale aj preto, že ide o útok na naše spoločné hodnoty a spôsob života. Spoločný postup a spolupráca partnerov je jednou zo základných podmienok, ak chceme uspieť.

Ako by mal vyzerať spoločný boj členských štátov EÚ v boji takýmto hrozbám?