Čo jesť po cvičení, keď chcem schudnúť a keď chcem posilniť svaly? Tu sú naše tipy

Snažíte sa schudnúť a posilniť svaly? Cvičenie a správna strava idú ruka v ruke. Je dôležité, aby ste si po cvičení dopriali správnu výživu pre svoje telo a svoje svaly. Vedeli ste, že je rozdiel, ak sa snažíte schudnúť a vyformovať si postavu, alebo nabrať skutočnú svalovú hmotu? Len čas strávený cvičením nepomôže, musíte skombinovať tréning a správnu stravu pred i po cvičením na to, aby ste dosiahli skutočné výsledky. Nie je to nič zložité, s našimi tipmi sa to naučíte jednoducho a rýchlo. Čo jesť pred a po cvičení? A čo je vlastne dobré jesť po rannom i večernom tréningu?

Čo jesť po cvičení, keď chcem schudnúť

Chceli by ste pár kilogramov schudnúť? Trávite veľa času cvičením, avšak výsledky sa nedostavujú? Je možné, že robíte chybu práve v stravovaní. Jedlo pred a po cvičení je veľmi dôležité, ak chcete schudnúť a nepribrať, prípadne nedočkať sa neželaného jojo efektu. My vám ponúkame tipy, čo jesť pred a po cvičení, rannom i večernom tréningu a to tak, aby ste schudli a nepriberali.

Čo jesť pred a po tréningu ráno

Ak cvičíte radi ráno, je dôležité začať deň správnou kombináciou potravín a dopriať si vhodné raňajky plné energie. Pri cvičení ráno, ak chcete schudnúť, by mali raňajky obsahovať najmä sacharidy. Dobrou voľbou ráno je najmä ovocie, skúste piškóty s banánom, alebo ovsené vločky s ovocím. Je potrebné, aby jedlo naštartovalo váš metabolizmus, preto sú vhodné jedla s vlákninou a vitamínmi.

Na raňajky si môžete dopriať aj ovocné šťavy, a to najmä pred cvičením. Skúste si vyšťaviť grep alebo pomaranč. Dopriať si môžete aj celozrnný chlieb so zeleninou. Po tréningu je vhodné siahnuť aj po proteínovom nápoji.

Čo jesť pred a po tréningu večer

Ak sa snažíte schudnúť cvičením, tak určite praktizujete najmä vytrvalostné typy tréningov, čiže vo fitness centre trávite najviac času behaním, bicyklovaním, spinningom a podobne. Pri cvikoch, ktoré sú vhodné na spaľovanie kalórií, teda na chudnutie, je dôležité telu po cvičení dodať určité množstvo sacharidov. Vytrvalostným tréningom sa zbavujete nielen nadbytočného tuku, ale i energie.

Konzumujte najmä ľahko stráviteľné sacharidy. Po cvičení si na večeru zvoľte radšej zeleninu, prípadne skombinujte sacharidy s určitým množstvom bielkovín. Vyskúšajte zeleninový šalát s tuniakom. Do stravy zahrňte aj suroviny, ako napríklad avokádo, uhorka, paradajky, hnedú celozrnnú ryžu, colzrnné cestoviny.

Čo jesť po cvičení, ak chcem nabrať svaly

Ak chcete nabrať svalovú hmotu, tak strava bude pre vás hlavným bodom. Pri silových tréningoch namáhate svaly, preto je dôležitá ich regenerácia. Pred stravou bohatou na sacharidy, dajte prednosť strave s obsahom bielkovín. Taktiež môžete konzumovať i sacharidy, ale tie najmä doobeda. Aké jedlo jesť po tréningu ráno i večer?

Čo jesť pred a po tréningu ráno

Jedlo pred a po rannom cvičení by sa malo skladať z kombinácií sacharidov a bielkovín. Najlepšou variantom pred cvičením je naštartovať metabolizmus, preto zvoľte aj potraviny, ktoré obsahujú veľa vlákniny.

Doprajte si ovocné a zeleninové šťavy. Vhodnou stravou je napríklad aj tvaroh s ovocím. Tvaroh obsahuje bielkoviny a preto je veľmi vhodný aj na raňajky, avšak až po cvičení. Pred cvičením zvoľte radšej celozrnný chlieb so zeleninou, alebo prírodným arašidovým maslom, ovsené vločky s banánom a aj jablká.

Čo jesť pred a po tréningu večer

Po svalovom cvičení je vhodné prijať jedlo plné bielkovín, a to najskôr dve hodiny po cvičení. Sústreďte sa na kvalitné potraviny a vyberajte tie najlepšie. Vhodnou voľbou je mäso, a to najmä kuracie, morčacie, rybacie a občas aj kvalitné hovädzie mäso.

Aj keď zelenina patrí medzi sacharidy, je veľmi vhodné ju kombinovať práve s jedlom, ktoré obsahuje bielkoviny. Doprajte si na večeru lososa s varenou zeleninou. Zelenina napomáha ľahšie stráviť bielkoviny. Taktiež je vhodné konzumovať vajcia, tvaroh a občas aj syry. Na večeru nekombinujte mäso so zemiakmi či ryžou. Pri cvičení zabudnite na rôzne sladkosti, mastné jedlá a jedlá z rýchleho občerstvenia.

Do svojho jedálnička a životného štýlu zraďte tieto body:

ovocie,

zelenina,

orechy,

chudé a kvalitné mäso, losos a tuniak,

celozrnná ryža a cestoviny,

tvaroh, vajcia,

kvalitnú šunka,

pitný režim,

menej soli,

kvalitný spánok.

Najdôležitejšie zo všetkého je pravidelná a vyvážená strava!

