Čo týždeň dal: Aj plyn sa zapojil do volebnej kampane

Všetci sme očakávali, že posledný predvianočný týždeň už bude prebiehať v duchu sviatkov radosti a pokoja. Ľudia sa budú akurát naháňať za darčekmi a spravodajstvo bude plné reportáž o vianočných stromčekoch či ako navariť dobrý vianočný pokrm.

Udalosti nás však rýchlo vyviedli z omylu. Máme o jedného člena vlády menej, obvinení pre účasť na vražde novinára a jeho priateľky sa konečne dostali pred súd a predvolebný boj sa zintenzívňuje.

Plyn v boji o hlasy

Ešte začiatkom mesiaca všetkých nepríjemne prekvapilo rozhodnutie zvýšiť ceny energií. Aj Slovenský plynárenský priemysel potvrdil, že zvýši ceny od začiatku roka.

Niekto sa však spamätal, že voľby sú pred dverami a takáto informácia by nemala úplne najlepší vplyv na súčasnú vládnu garnitúru. Veď ako vysvetliť, že na mítingoch hovoríme o sociálne cítiacej vláde a keď zostúpime z pódia, zdvihneme ceny energií?

Vláda preto na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní rozhodla, že SPP, ktorého jediným akcionárom je štát, predsa len pre slovenské domácnosti ceny nezvýši tak skoro. Urobí to až po voľbách, na konci vykurovacej sezóny. Krásna správa. Škoda len, že nie pre všetkých, ale len pre zákazníkov štátneho podniku. Súkromné firmy do volieb nejdú.

Nový minister, ale jeden člen vlády menej

Nekonečná story o stratifikácii dostala svoju bodku definitívnym odchodom ministersky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala jej demisiu a tak sa nezopakovala fraška spred roka, keď demisiu podával-nepodával minister Lajčák. Do čela zdravotníckeho rezortu sa postavil samotný premiér Peter Pellegrini.

Krok očakávaný. Veď kto by chcel dva mesiace pred voľbami zasadnúť do takého horúceho kresla, aby mi niekto v budúcnosti vyhadzoval na oči, že on je vinníkom za všetko zlé v rezorte? Nestihol by ani vymeniť nábytok v kancelárii (čo je u nás takmer tradíciou) a ihneď by ju musel aj opustiť. Nestihol by zrealizovať ani jeden tender, aby niečo z tej funkcie aj mal. Máme teda multifunkčného premiéra, ktorý to dotiahne do konca.

Moratóriová dráma skončila

Cirkus s moratóriom sa nateraz skončil. Zakročil Ústavný súd SR, ktorý svojho času označil Vladimír Mečiar za „chorý prvok na scéne.“ ÚS pozastavil účinnosť schválenej novely zákona, ktorou sa malo predĺžiť moratórium na zverejňovanie preferencií až na 50 dní pred voľbami.

Dráma, ktorej účastníci (politické strany) mesiac bombardovali spoločnosť vyjadreniami o ústavnosti/neústavnosti, konečne načas utíchne. Rozhodnutie prekvapujúco nevyvolalo taký rozruch v spoločnosti, ako samotné schválenie novely. Akoby všetci boli spokojní. Koalícia, že pohrozila prieskumným agentúram, aj opozícia, že sa jej hlas počul. A čo z toho majú občania? Nič.

Proces storočia sa môže začať

Na lavicu obžalovaných si konečne sadli osoby, ktoré súvisia s vraždou novinára a jeho priateľky. Udalosť, ktorá otriasla Slovenskom pred rokom a pol, dostáva svoj epilóg. Celé by to malo prebehnúť pomerne rýchlo a koncom februára by sa mohlo aj skončiť.

Prokuratúra prekvapila rýchlosťou, keď za taký, na naše pomery krátky čas, vzniesla obžalobu. Spomenuli by sme si na viaceré prípady, kedy sme museli čakať roky, aby spravodlivosť zvíťazila. Svitajú nové časy alebo iba dochádza k preskupovaniu síl na polícii, prokuratúre a súdnictve? Radšej sa netešme sa predčasne.