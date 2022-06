Colorado vyradilo Edmonton a zahrá si vo finále NHL, štvrtý zápas rozhodol Lehkonen (video)

Hokejisti tímu Colorado Avalanche sa stali prvými finalistami tohtoročného play-off zámorskej NHL a po 21 rokoch budú opäť bojovať o Stanleyho pohár. V pondelkovom štvrtom dueli finále Západnej konferencie triumfovali na ľade Edmontonu Oilers 6:5 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspeli 4:0 na zápasy.

O ukončení série najrýchlejším možným spôsobom rozhodol v 79. sekunde predĺženia Artturi Lehkonen, ktorý strelil postupový gól do finále Stanley Cupu aj pred rokom v drese Montrealu Canadiens. „Lavína“ natrafí vo finále víťaza finále Východnej konferencie medzi Tampou Bay Lightning a New Yorkom Rangers, „jazdci“ vedú 2:1 na zápasy.

Edmonton viedol po druhej tretine 3:1 a v tretej časti hry 4:2, no Colorado sa troma gólmi za sebou vrátilo do zápasu. Cale Makar nazbieral päť bodov za gól a štyri asistencie a dosiahol métu 50 bodov už v jeho 49. dueli v play-off. Skôr to z obrancov dokázali v histórii iba Bobby Orr a Brian Leetch.

Edmonton bol vo finále NHL v roku 2006

„Olejárom“ nepomohli odvrátiť vyradenie štyri prihrávky Leona Draisaitla ani gól a dve asistencie kapitána Connora McDavida, ktorý vedie produktivitu play-off s 33 bodmi (10+23) v 16 stretnutiach.

Kanadský tím sa nedočkal prvej finálovej účasti od roku 2006. Colorado hralo vo finále play-off naposledy v roku 2001, keď po triumfe nad New Jersey Devils získalo svoj druhý a zatiaľ posledný titul. Obe finálové účasti premenilo na zisk trofeje.

„Som na chalanov hrdý. Nehrali sme skvele, najmä nie v druhej tretine. Urobili sme nejaké chyby, ktoré oni potrestali. V kabíne sme si cez druhú prestávku povedali, aby sme hrali svoju hru, čo sme aj urobili. Aj keď sme po našom strelenom góle rýchlo inkasovali, opäť sme sa vrátili do zápasu. Bolo to o vytrvalosti a viere, hráči chceli zvíťaziť a zabrali v rozhodujúcich chvíľach,“ pochválil svojich zverencov tréner Colorada Jared Bednar, citoval ho oficiálny web profiligy.

Hráči Colorada sa trofeje dotkli

Denverský tím zvíťazil v siedmich dueloch na ľade súpera za sebou a do finále postúpil len s dvoma prehrami v celom play-off. Hráči si po stretnutí prevzali Clarence S. Campbell Bowl pre šampióna Západnej konferencie. Napriek zaužívanej tradícii sa trofeje dotkli.

„Som pyšný na náš tím, že sa dostal až sem. Nemyslím si, že to niekto očakával. My sme to však čakali a chceli sme sa dostať ešte ďalej. Je to frustrujúce, bolí to. V budúcej sezóne sa musíme vrátiť s tým, že vieme, čo treba urobiť pre úspech v play-off a urobiť ten ďalší krok vpred,“ vyhlásil Draisaitl.

Nemecký útočník sa stal len druhým hráčom histórie NHL so siedmimi trojbodovými výkonmi v jednom play-off po Wayneovi Gretzkym. Jeho spoluhráč McDavid zaznamenal v 12 zápasoch tohtoročných vyraďovacích bojov aspoň dva body, viac takých duelov majú na konte iba Gretzky a Mario Lemieux.