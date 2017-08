Črtá sa hráčska výmena medzi Parížom St. Germain a Interom Miláno

MILÁNO 12. augusta (WebNoviny.sk) – Podľa talianskeho portálu Football Italia sú zvesti o výmene futbalistov Interu Miláno a Paríža St. Germain pravdivé. Už pred niekoľkými dňami sa na verejnosť dostali špekulácie, že Joao Mario by mohol prísť do tímu vicemajstra francúzskej ligy, zatiaľ čo opačným smerom by do Talianska zamieril Lucas Moura.

Taliani sa zaujímajú o hráčov PSG

“Inter hľadá hráča, ktorý by dokázal Icardimu pripraviť viac gólov ako jeho spoluhráči v minulej sezóne. Lucas Moura je hráčom so schopnosťou nakloniť misky váh na stranu svojho tímu. Je silný napríklad v súbojoch jeden na jedného, a to napriek tomu, že podľa mňa mu vo Francúzsku nebolo umožnené naplno využiť svoj potenciál. Okrem toho sa jeho herný prejav veľmi pozdáva športovému riaditeľovi klubu Walterovi Sabatinimu,” povedal o záujme zo strany Interu Maurizio Pistocchi z Mediaset Premium.

“Jeden z mojich známych mi povedal, že Lucas Moura je hlavným prestupovým cieľom Interu, čo ale neznamená, že sa nezaujímajú aj o iných hráčov.” dodal Pistocchi k pozícii talianskeho klubu na prestupovom trhu.

Pistocchi staví na Joaoa Maria

“Na druhej strane PSG hľadajú hráča do stredu poľa ako smerom dopredu. Joao Mario je veľmi blízko podpisu zmluvy s PSG, a opakujem že v princípe sa už oba kluby dohodli a zostávajú už len detaily,” pokračoval o výhode výmeny pre Paríž St. Germain.

Na záver Pistocchi pridal vlastný názor na celú situáciu: “Ak by som mal staviť 10 eur, bolo by to určite na skorý prestup Maria do parížskeho St. Germain. Podľa mňa by bol ideálnym hráčom, ktorý by priniesol tímu balans po príchode Neymara. Najmä na pozícii, na ktorej sa mu darilo na minuloročnom Eure.”