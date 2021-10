Cyprus zaradil Slovensko medzi červené krajiny, cestujúci musia byť plne zaočkovaní alebo mať test

Od štvrtka 14. októbra zaradí Cyprus Slovenskú republiku z pandemického hľadiska medzi červené krajiny. Pre cestujúcich to znamená povinnosť disponovať negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

Cestujúci sú povinní druhý PCR test absolvovať priamo po prílete do Cyperskej republiky. Tie sa vykonajú na náklady cestujúceho priamo na letisku. Výsledok by mal byť známy do troch hodín od odobratia vzorky.

„Zaočkované osoby nemusia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19,“ upozorňuje rezort diplomacie.

Za plne zaočkovanú sa osoba na Cypre považuje hneď po obdržaní všetkých potrebných dávok vakcíny. Cyprus akceptuje vakcíny od spoločností Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Gam-COVID-Vac a Sinopharm.