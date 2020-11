Ďalšie celoplošné testovanie podľa Rybníčka môže finančne zlikvidovať množstvo malých obcí

To, či je ďalšie celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus uskutočniteľné, je stále otázne. V diskusii v rámci podujatia Smart City Summit 2020 to povedal prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček.

Žijú z ruky do úst

Na túto tému majú v utorok zástupcovia samospráv diskutovať so zástupcami Ozbrojených síl SR, polície či hasičov. V tejto chvíli je podľa Rybníčka otázkou, či bude dostatok testov, ochranných prostriedkov a zdravotníckeho personálu. Tieto skutočnosti by sa v utorok mali vyjasniť.

Zároveň sa podľa Rybníčka v tejto súvislosti vynára otázka, či by mestá a obce nemali v súvislosti s testovaním dostať od štátu finančný preddavok na financovanie nákladov spojených s testovaním.

„Pravda je táká, že množstvo tých maličkých obcí to môže zlikvidovať,“ zdôraznil prezident ÚMS a dodal, že keď obce nebudú mať finančné prostriedky na testovania, práve to môže byť dôvod, že sa celoplošné testovanie nakoniec neuskutoční.

„Bavíme sa naozaj o obrovskom množstve malých obcí, ktoré naozaj žijú z ruky do úst, nemajú vôbec žiadne peniaze na rozvoj a ešte dávajú na celoplošné testovanie,“ zdôraznil Rybníček.

Tri kolá testovania

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) v tejto súvislosti povedal, že vláda si tento problém uvedomuje. Podľa neho však momentálne Slovensko čelí vážnej situácii. „Z každého denného počtu infikovaných jedno percento zomrie,“ priblížil.

Práve celoplošným testovaním sa podľa neho podarilo znížiť denné prírastky. „Máme problémy, riešime ich, chceme ich vyriešiť,“ dodal.

Slovensko podľa predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to na brífingu o výsledkoch pondelkového rokovania Ústredného krízového štábu. Testovanie štáb schválil, použije sa naň osem miliónov antigénových testov.

„Určite tento víkend nestíhame. Reálne to vieme organizačne urobiť od 6. decembra, to sú vlastne tri víkendy do Vianoc, aby sme už na Vianoce ľudí nerušili a mohli sme mať ako tak normálne Vianoce,“ povedal Matovič s tým, že konkrétnejšie informácie povedia v najbližších dňoch.