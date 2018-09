Daniela Demjén Pešková si vystrieľala bronz na svetovom šampionáte

ČCHANGWON 5. septembra (WebNoviny.sk) – Slovensku pribudla druhá medaila do zbierky na 52. majstrovstvách sveta v streľbe zo všetkých zbraní v kórejskom Čchangwone (2. – 14. 9. 2018).

K striebornému úspechu Erika Vargu v trape mužov (získal aj miestenku na OH) sa v stredu pridala Daniela Demjén Pešková, ktorá obsadila v športovej puške na 60 výstrelov poležiačky výkonom 623,3 bodu (105,4-104,2-103,7-103,8-104,7-101,5) konečné 3. miesto a vybojovala si bronz.

Pre tridsaťštyriročnú členku ŠCP Bratislava je to druhá individuálna medaila z MS, prvá z kategórie žien. Pred 16 rokmi triumfovala vo fínskom Lahti ešte ako juniorka v rovnakej disciplíne.

Medzi ženami skončila v športovej puške 60, ktorá nie je olympijskou disciplínou, doteraz najvyššie na svetovom šampionáte štvrtá pred štyrmi rokmi v španielskej Granade.

Štastná Demjén Pešková

Demjén Pešková si v utorkovej eliminácii s prehľadom vybojovala výkonom 614,7 b. postup do stredajšej súťaže, v ktorej pridala ešte 8,6 bodu.

„Som šťastná, že sa mi podarilo získať prvú individuálnu seniorskú medailu. Beriem to ako zadosťučinenie. Byť matkou dvoch detí a zároveň vrcholovou športovkyňou je veľmi náročné a o to viac ma teší, že moja drina, odriekanie a odlúčenie od rodiny sa pretavili do toho najkrajšieho, teda do pódiového umiestnenia na MS. V utorok som si odskúšala vietor a podmienky, dnes sa mi podarilo tieto skúsenosti zúročiť. Strieľalo sa mi výborne. V poslednej položke sa otočil vietor a jedno zaváhanie ma stálo zlatú medailu. Ja som však do posledného výstrelu netušila, ako som na tom z hľadiska umiestnenia. O to väčšia bola potom moja radosť. Pred šampionátom som verila v dobrý výkon, ale zároveň som si uvedomovala, že konkurentky budú kvalitné a zvíťaziť môže ktokoľvek,“ uviedla pre agentúru SITA spokojná D. Demjén Pešková.

Maršálková mala na dosah finále

Blízko k finálovej účasti bola talentovaná Martina Maršálková, ktorá vo vzduchovej pištoli 60 obsadila spomedzi 68 junioriek 12. pozíciu. Maršálková dosiahla 568 bodov (98-96-95-92-94-93), pričom len o bod vyššie bola hranica osemčlenného finále.

V ľubovoľnej malokalibrovke 60 sa trojica Slovákov v mužskej konkurencii výraznejšie nepresadila. Patrik Jány figuroval so 620,6 bodu na 43., Zdeněk Čadek (620,1) na 47. a Matej Medveď (616,3) na 57. priečke.

V stredu sa v Čchangwone začala aj súťaž v trape žien. Veľká slovenská nádej na medailové umiestnenie i olympijskú miestenku Zuzana Rehák Štefečeková sa zatiaľ drží v popredí 73-členného štartového poľa. So 70 (23-24-23) terčmi jej patrí po prvom dni kvalifikácie 7. pozícia s nádejou na prienik do finále pred štvrtkovým pokračovaním pretekov. Jana Špotáková trafila len 58 terčov (23-18-17), čo ju zatiaľ radí na 68. stupienok.