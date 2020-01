Danko by zvážil koniec v politike, ak by sa Slovenská národná strana nedostala do parlamentu

Ak by sa Slovenská národná strana (SNS) nedostala po februárových voľbách do Národnej rady SR, nenašiel by som už vnútornú silu ďalej sa angažovať v politike. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko.

„Po tom všetkom, čo som urobil pre živnostníkov, dôchodcov, podnikateľov, by som už nenašiel vnútornú silu bojovať bez tretiny žalúdka, s nervami a vypätím za vojakov či učiteľov,“ priblížil Danko.

Zdôraznil však, že neskladá zbrane, aby ľuďom otvoril oči. „Som presvedčený, že SNS urobila toľko, aby tých 150-tisíc hlasov, ktoré sú potrebné na udržanie sa v parlamente, získala. Verím, že ľudia v spoločnosti nebudú hodnotiť, kto im čo ponúka, ale kto im čo dal,“ dodal šéf národniarov.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus by SNS volilo 5,4 percenta rozhodnutých voličov. Agentúra Polis Slovakia zasa v dňoch 7. až 11. decembra strane namerala sedempercentnú voličskú podporu. Politická strana musí na vstup do parlamentu získať minimálne päť percent.