O Pellegriniho podmienkach k armádnym nákupom som nevedel, Danko hovorí o politickom klamstve

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nekomunikoval Slovenskej národnej strane (SNS) svoje podmienky k schváleniu armádnych nákupov. Pre agentúru SITA to povedal v rozhovore predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko. Šéf národniarov nerozumie Pellegriniho podmienkam, ktoré hovoria o tom, že pokiaľ NR SR neschváli Bezpečnostnú a Obrannú stratégiu SR nebudú odobrené väčšie armádne akvizície.

Označil ich dokonca za politické klamstvo, pretože podľa Danka bola dohoda v koalícii o neschválení strategických dokumentov ešte od času, keď bol premiérom Robert Fico (Smer-SD).

Politické klamstvo

„To, že premiér Pellegrini niečo podmieňuje schválenou bezpečnostnou stratégiou je politické klamstvo, pretože v tejto oblasti bola dohoda od vlády Roberta Fica. Dohodli sme sa, že sa dokumenty nedostanú do parlamentu, pretože obsahujú nešťastné a zbytočné ustanovenia, ktoré vypracovalo ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Miroslava Lajčáka. Ide o zbytočný text, ktorý nepatrí do bezpečnostnej stratégie,“ povedal Danko.

Na opakovanú otázku agentúry SITA, či Pellegrini vzniesol svoje pripomienky k materiálom aj politicky, Danko povedal, že o tom počuje prvýkrát. „Oficiálne nám nikto nekomunikoval tieto podmienky. Túto vetu počujem prvýkrát,“ doplnil šéf SNS.

Danko poukázal aj na nastavenie aktuálne platných bezpečnostných zmlúv. „To, že Slovensko sa zaviazalo zvýšiť výdavky na obranu nie je môj výmysel. Je to dedičstvo po minulých vládach. A takisto, ak by sme si neobstarali vlastnú letku, v zmysle medzinárodných zmlúv by sme museli platiť spojencom za ochranu vzdušného priestoru 60 miliónov eur ročne. My sme si tie lietadlá jednoducho museli kúpiť. Čo ma však mrzí je to, že premiér stopol podporu domáceho zbrojárskeho priemyslu tým, že zastavil obstaranie transportérov 8×8,“ dodal Danko.

Možná bezpečnostná stratégia

Premiér Pellegrini ešte v novembri podmienil armádne nákupy schválením spomínaných dokumentov. Podľa neho musia totiž obranné tendre nadväzovať na strategické materiály.

Národniarom pritom prekážala v dokumente najmä veta o možnej bezpečnostnej hrozbe v podobe Ruskej federácie, ktorá bola do textu zapracovaná v súvislosti s udalosťami na východe Ukrajiny.

Ministerstvo obrany SR pripravilo viacero veľkých projektov, no vláda o nich zatiaľ nerozhodla. Rezort dotiahol obstaranie nových stíhacích lietadiel F-16, ktoré budú dodané na prelome rokov 2022 a 2023. Naopak, prerušený bol projekt transportérov 8×8 s označením Vydra, zrejme aj projekt transportérov 4×4 a zelenú zatiaľ nedostala ani výmena radarov.