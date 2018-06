Danko chce späť generálny pardon v Sociálnej poisťovni, podľa neho ale nestačí novela jedného zákona

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Spoločenská zhoda by mala byť, že treba obnoviť generálny pardon v Sociálnej poisťovni. Uviedol to v utorok v rokovacej sále parlamentu predseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas rozpravy k návrhu exekučnej amnestie z dielne hnutia Sme rodina.

Treba premyslieť etapy odpúšťania dlhov

Ako Danko povedal, návrh hnutia „nie je možné podporiť, ale je dobré o problematike diskutovať“. Problematiku podľa neho nie je možné obsiahnuť novelou jedného zákona. „Myšlienka odpustenia dlhov sa musí rozobrať v štáte,“ uviedol.

Vláda podľa jeho slov má vôľu vykonať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne generálny pardon. „Musíme to zanalyzovať, premyslieť etapy odpustenia dlhov,“ povedal s tým, že v prvom rade treba odpustiť dlhy v Sociálnej poisťovni tým, ktorí majú dlhy z nevedomosti. Rovnako šéf národniarov kritizuje, že dlhy pre Sociálnu poisťovňu vymáhajú súkromní exekútori, ktorí si z vymáhania pohľadávok urobili „mega biznis“.

Štát by si mal svoje pohľadávky podľa neho vymáhať sám. Ako uviedol, na jeseň sa chce koalícia problematikou zaoberať a inštitúciu po inštitúcii konfrontovať. Danko dodal, že sú to zložité procesy, no vôľa na riešenie existuje. „Urobím všetko pre to, aby sme našli riešenie,“ dodal.

Tri milióny exekúcií

Poslanec NR SR za Sme rodina Peter Pčolinský povedal, že ich návrh je možno nedokonalý, „ale som rád, že ste sa k tomu vyjadrili. Poďme to však už riešiť, ľudia sú stále v ťažšej a ťažšej situácii,“ uviedol. Rovnako aj Milan Krajniak (Sme rodina) vyzýva k tomu, aby sa s problematikou už začalo niečo robiť.

V Slovenskej republike prebiehajú v súčasnom období tri milióny exekúcií. „Vyplýva to zo štatistík Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Exekútori môžu zrážať dlh aj z nemocenskej dávky, dôchodku a výživného. Podľa najnovších informácií zo Sociálnej poisťovne má viac ako 34-tisíc dôchodcov exekvovanú časť dôchodku,“ uvádza Sme rodina v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o upustení od vymáhania pohľadávok štátu (zákon o exekučnej amnestii).

„Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom Slovenskej republiky, ktoré vznikli od 1. januára 1993 do 30. septembra 2018 za podmienky, že občan Slovenskej republiky uhradí svoj dlh voči správcovi pohľadávky do 31. decembra 2018. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie. Zároveň návrh zákona stanovuje výšku pohľadávky občana Slovenskej republiky voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu desaťtisíc eur bez príslušenstva,“ uvádzajú predkladatelia.