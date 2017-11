Danko vystúpil s prejavom v ruskej Štátnej dume, vyzdvihol najmä slovanskú históriu oboch krajín

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko v stredu popoludní vystúpil s prejavom v pléne Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie (FZ RF).

Historický okamih pre Slovensko

Išlo pritom o historický okamih, keďže doteraz na pôde Štátnej dumy nevystúpil žiaden zo slovenských politikov. Táto iniciatíva vzišla zo strany predsedu Štátnej dumy FZ RF Vjačeslava Viktoroviča Volodina na bilaterálnom rokovaní v Moskve.

Ako informoval agentúru SITA Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR, Andrej Danko v prejave okrem iného vyzdvihol dohodnuté ďalšie spoločné kroky.

Prehlbovanie vzťahov medzi krajinami

Spomenul napríklad vytvorenie spoločnej komisie, ktorej úlohou bude prehlbovanie hospodárskych vzťahov medzi našimi krajinami alebo nové možnosti pre našich študentov či posilnenie výučby ruského jazyka na našich školách.

„Sme Slovania, naša kultúra, história, ale aj vnímanie okolia sú prepojené a blízke. Rozumieme si, veríme si. Nemôžeme to však brať ako samozrejmosť, musíme si vážiť to, čo sme dostali darom a rozvíjať spoločne náš slovanský svet. V celosvetovom meradle je to výnimočné zoskupenie, ktoré sa nevytvorilo náhodou. Sme spoločne jeho súčasťou. Tento pocit príslušnosti nám pomáhal prekonávať aj zložité úseky našich národných dejín. Nespájala nás iba umelá ideológia, ako sme si mysleli. Bola to naša slovanská podstata, naša história, naši predkovia,“ povedal v prejave predseda Národnej rady SR.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko odcestoval v nedeľu spolu s delegáciou na oficiálnu návštevu Ruskej federácie.

V rámci pracovného programu sa stretol s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Vjačeslavom Volodinom, predsedníčkou Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Valentinou Matvijenko, ako aj so svetovým šachovým veľmajstrom a súčasným podpredsedom Výboru pre medzinárodné vzťahy Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Anatolijom Karpovom. Parlamentná delegácia je na oficiálnej ceste po desiatich rokoch.