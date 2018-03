Daňové úrady predlžujú svoje úradné hodiny, môže za to termín podania daňového priznania

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) – S blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania a uhradenie dane z príjmov za rok 2017 finančná správa avizuje predĺženie úradných hodín.

Rovnako dlhšie budú daňovníkom k dispozícii aj pracovníci call centra finančnej správy. Predĺžené úradné hodiny budú mať daňové úrady a call centrum od pondelka 26. marca do utorka 3. apríla, ktorý bude posledným dňom riadneho termínu na podanie daňových priznaní a uhradenie dane z príjmov za minulý rok.

Termín na podanie daňového priznania pritom tento rok vychádza na víkend počas Veľkonočných sviatkov. Daňové úrady tak budú posledný týždeň pred sviatkami daňovníkom k dispozícii štyri pracovné dni od pondelka do štvrtka.

Prvé tri dni tohto týždňa od pondelka 26. marca do stredy 28. marca budú úradné hodiny daňových úradov od 8:00 do 17:00 a vo štvrtok od 8:00 do 18:00. V utorok 3. apríla, čo je posledný termín na vybavenie dane z príjmov, budú daňové úrady otvorené od 8:00 do 19:00.

Ako ďalej informuje finančná správa, jej call centrum bude v tomto období dostupné vždy od 8:00 do 19:00 s výnimkou pondelka 26. marca a utorka 3. apríla, kedy bude k dispozícii od 8:00 až do polnoci.