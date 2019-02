Davisov pohár: Horanský nestačil na Shapovalova, Slovensko prehráva s Kanadou 0:1

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Slovensko po prvej dvojhre v rámci bratislavského kvalifikačného súboja o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2019 tenisových reprezentačných družstiev mužov prehráva s Kanadou 0:1.

Horanský neuhral ani set

Na antuke pod zatiahnutou strechou AXA arény NTC domáca dvojka Filip Horanský prehrala s jednotkou hostí Denisom Shapovalovom za 81 minút 4:6, 5:7.

„Na jednej strane to bolo ´peklo´, ktoré vytvorili diváci a výborne ma hecovali. Na druhej strane ma, samozrejme, mrzí a je mi ľúto, že mi to nevyšlo. Škoda tých brejkbalov v prvom sete. Súper svoje šance využil, ja nie. V každom sete rozhodol jeden brejk. Na kurte to bolo vyrovnané, rozhodlo pár loptičiek. Zo začiatku tam bola z moje strany nervozita, ale počas zápasu som sa čoraz lepšie cítil a pomáhal si servisom. Ešte raz škoda nevyužitých brejkbalov,“ uviedol Filip Horanský v prvej reakcii pre RTVS.

Sobotňajší program otvorí štvorhra

Za stavu 1:0 pre hostí sa ešte v piatok bratislavským fanúšikom predstavia prvý singlista hostiteľov Martin Kližan proti druhému hráčovi výberu z Kanady Felixovi Augerovi-Aliassimovi.

Sobotňajší program o 11.00 h sa začne štvorhrou, na ktorú kapitáni Dominik Hrbatý, resp. Frank Dancevic nahlásili páry Igor Zelenay, Filip Polášek a Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov.

Šéfovia realizačných štábov majú nárok na zmeny, týka sa to aj sobotňajších dvojhier Martin Kližan – Denis Shapovalov, Filip Horanský – Felix Auger-Aliassime. V domácom kádri je aj Norbert Gombos, v nominácii hostí aj Peter Polansky.