Dědeček zo súdu na slobodu utekal, ale do väzby ešte ísť môže (video+foto)

Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I vo štvrtok nevzal do väzby bývalého generálneho sekretára Deaflympijského výboru Slovenska Dušana Dědečka a prepustil zo zadržania.

Dědeček zo súdu utekal

Ako pre médiá uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, sudca konštatoval dôvodnosť vzneseného obvinenia, dôvody pre útekovú a preventívnu väzbu však nenašiel.

Dědeček je stíhaný pre smrteľnú dopravnú nehodu na zastávke Zochova v Bratislave a po rozhodnutí súdu z budovy Justičného paláca doslova ušiel do pristaveného taxíka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na slobode však Dědeček nemusí zotrvať dlho a za mreže sa môže vrátiť, pretože rozhodnutie nie je právoplatné, keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Vo veci bude ešte rozhodovať Krajský súd v Bratislave na verejnom zasadnutí v piatok 14. októbra.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obvinenie zo všeobecného ohrozenia

Vyšetrovateľ bratislavskej kriminálnej polície v utorok 4. októbra obvinil 60-ročného Dědečka z Bratislavy z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny súdom mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne trest odňatia slobody na doživotie.

Opitý Dědeček v nedeľu 2. októbra na Škode SuperB zišiel vo vysokej rýchlosti mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy Zochova v Bratislave, na ktorej sa v tom čase nachádzalo približne 40 osôb, pričom došlo k zrážke vozidla s čakajúcimi na spoj.

Na mieste zahynuli štyri osoby, traja ľudia boli v kritickom stave prevezení do nemocníc, ďalší traja utrpeli zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocniciach. V priebehu pondelka 3. októbra pribudla ďalšia obeť, ktorou bola 21-ročná študentka.

Rýchlosť auta

U vodiča po nehode zistili prítomnosť alkoholu na úrovni 1,69 promile. Obhajca Jiří Kučera pred štvrtkovým rozhodovaním o väzbe povedal, že podľa znaleckého posudku malo auto pred nárazom do ľudí rýchlosť 130 kilometrov za hodinu, pričom pri samotnej zastávke jeho rýchlosť predstavovala 100 kilometrov za hodinu.

Kučera zároveň povedal, že jeho klient si uvedomuje, čoho sa dopustil a aké má incident následky. „Rád by to vrátil, čo sa stalo,“ povedal Kučera s tým, že Dědeček spravil veľkú chybu. Podľa neho išiel jeho klient plniť pracovnú povinnosť, ktorú mal pôvodne plniť niekto iný. „Zle si to vyhodnotil, ale tie následky nevie už odčiniť,“ dodal.