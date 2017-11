Demi-Leigh Nel-Peters získala titul Miss Universe 2017

LAS VEGAS 27. novembra (WebNoviny.sk) – Titul Miss Universe 2017 získala 22-ročná Demi-Leigh Nel-Peters z Juhoafrickej republiky. Korunku dostala v nedeľu v lasvegaskom divadle The Axis. Prvou vicemiss sa stala Laura González z Kolumbie a na treťom mieste skončila Davina Bennett z Jamajky.

Do tohto ročníka sa zapojilo 92 žien z celého sveta, čo je najviac v histórii súťaže. Po prvý raz sa pritom o titul najkrajšej ženy uchádzali aj zástupkyne z Kambodže, Laosu a Nepálu. Víťazka si bude môcť počas roka užívať plat, luxusný apartmán v New Yorku a ďalšie ceny.

Súťažiace, ktoré sa dostali do top 5, odpovedali aj na rôzne otázky. Demi-Leigh Nel-Peters uviedla, že podľa nej je najväčším problémom žien na pracoviskách to, že zarábajú menej ako muži na rovnakých postoch. „Niekde dostávajú ženy 75 percent toho, čo dostanú muži za tú istú prácu a tie isté odpracované hodiny a myslím, že to nie je správne,“ vyjadrila sa.

Víťazka sa venuje aj programu, v rámci ktorého sa ženy môžu naučiť sebaobrane. Rozhodla sa tak po tom, ako sa približne mesiac po získaní titulu Miss Juhoafrickej republiky stala obeťou ozbrojenej lúpeže.