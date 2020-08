Deti vyhnala z ihriska silná búrka, zásah bleskom neprežilo desať z nich

V odľahlom ugandskom meste pri hranici s Kongom zabil blesk desať detí. V piatok o tom informovala tamojšia polícia, podľa ktorej mali obete od 9 do 16 rokov. Deti sa ukrývali v dome so slamenou strechou pred dažďom, keď do stavby vo štvrtok večer udrel blesk.

Predtým hrali na neďalekom poli futbal. Policajná hovorkyňa Josephine Angucia uviedla, že ďalšie štyri deti utrpeli zranenia.

Počas obdobia dažďov sú smrteľné údery bleskov v tejto krajine bežné. V niektorých prípadoch deti zasiahol blesk aj počas vyučovania v triede.