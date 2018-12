Diaľnice a rýchlostné cesty sú zjazdné, na niektorých horských priechodoch je čerstvý sneh

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem úseku rýchlostnej cesty R3 na Orave, kde je miestami kašovitý sneh hrúbky 1 cm, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke www.zjazdnost.sk.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm. Zľadovatený sneh do 1 cm je na cestách nižších kategórií v obvode Levoča.

Všetky horské priechody sú zjazdné

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým až utlačeným snehom hrúbky 1 – 3 cm. Na horských priechodoch Branisko, Ďurďošík, Dargov, Biela Hora, Kremnické Bane, Pusté Pole, Havran, Pezinská Baba, Skýcov, Chorepa, Klenov, Homôľka, Šútovce a Soroška je povrch vozoviek vlhký až mokrý. Horský priechod Donovaly je prejazdný pre všetky vozidlá od 4:20.

Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany – Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t.Na Sedle Besník sa vytvárajú snehové jazyky.

Uzatvorené pre všetku dopravu

Poľadovica je na úsekoch ciest II/503 Šamorín – Hurbanova Ves, II/510 Horné Janíky – hr. okresov Dunajská Streda/Galanta a na cestách III. triedy v okolí Serede a Šamorína.

Dohľadnosť do 50 m je v lokalitách Bratislava – Letisko, Triblavina, Dargov, do 100 m je v Bratislave – Prievoz, Prístavný most, Avion, Kopčany, Rusovce, Jarovce a v lokalitách Myjava, Čebovce, Pezinok, Šamorín.

Cesty II/549 v úseku Úhorná – Úhornianske sedlo – Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla – Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu – cesty sú v zime neudržiavané.