Diaľničné úseky, rýchlostné cesty a horské priechody sú zjazdné, vozovky sú prevažne vlhké

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

Ako informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke www.zjazdnost.sk., cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších polohách stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 3 cm. Na cestách nižších tried na Orave je na vozovke vrstva utlačeného snehu do 4 – 5 cm. Miestami zľadovatený sneh do hrúbky 1 cm sa nachádza na ceste II/531 v okrese Revúca a na cestách v oblasti Banskej Štiavnice.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na HP Makov, Podspády, Vernár, Vrchslatina, Dobšiná, Pusté Pole, Čertovica, Huty, Súľová, Grajnár, Fačkov, Zbojská a Branisko je na vozovke kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky 1 – 3 cm. Na HP Herlianske Sedlo je na vozovke čerstvý sneh do 4-5 cm.