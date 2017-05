Dievčatko obvinilo školu z kolektívnych trestov, ide vraj o vojnový zločin

reklama:

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Dievčatko zo škótskeho Glasgowa obvinilo školu, ktorú navštevuje, z páchania vojnových zločinov. Škola podľa nej porušuje Ženevské konvencie, keďže na žiakoch uplatňuje kolektívnu vinu a za chybu jedného dieťaťa trestá celú triedu. Jedenásťročná Ava Bell to uviedla v školskom dotazníku.

Snímka formulára, ktorú jej otec umiestnil na Twitteri, sa stala jednou z najvirálnejších fotografií týždňa. Viacerí pisatelia predpovedajú Ave rolu budúcej premiérky. “Aby som bol úprimný, túto možnosť zvažovala, ale nakoniec sa rozhodla, že by to bolo príliš úmorné,” cituje jej otca Gavina Bella britská BBC.

K formuláru vyplnenému malou Avou sa jej otec dostal na rodičovskom združení. Na otázku, čo by učitelia mohli robiť lepšie, dievčatko odpovedalo: “Nepoužívať kolektívne tresty, pretože to nie je fér voči mnohým ľuďom, ktorí neurobili nič, a na základe Ženevských konvencií z roku 1949 je to vojnový zločin.”

“Neviem, či ju mám potrestať, alebo jej kúpiť zmrzlinu,” sťažoval sa najskôr jej otec, nakoniec sa však rozhodol pre zmrzlinu. “Musím podotknúť, že svoju učiteľku považuje za vynikajúcu. Má problém len s otázkou školského právneho systému,” povedal.

Ava Bell trávi podľa jej otca veľa voľného času vyhľadávaním informácií – jednoducho si zadá termín do Googlu a študuje. “Väčšinou to je niečo z oblasti vedy a techniky,” uzatvára.