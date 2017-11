Video: Dimitrov uspel pri svojom debute na ATP Finals, poradil si s Thiemom

LONDÝN 13. novembra (WebNoviny.sk) – Bulharský tenista Grigor Dimitrov nasadený ako šiesty zvíťazil za 142 minút 6:3, 5:7, 7:5 nad rakúskou štvorkou turnaja Dominicom Thiemom v pondelňajšom otváracom zápase singlovej skupiny Peta Samprasa v rámci programu druhého dňa koncosezónneho výberového šampionátu Nitto ATP Finals v Londýne.

V rovnakej skupine sa nie pred 21.00 h SEČ začne súboj Rafael Nadal (Šp.-1) – David Goffin (Belg.-7). Všetci štyri aktéri sú tento týždeň na svojom renkingovom maxime. Nadal je už istou koncoročnou jednotkou. Na tomto podujatí ešte nikdy nezískal titul.

Dimitrov bol riadne nervózny

Dimitrov nevyužil brejkbal v druhej hre, ktorý si vypracoval z pôvodného manka 15:40, ale presadil sa na returne v šiestom geme a napokon mu to stačilo na zisk vstupnej časti. Na 6:3 sa dopodával na nulu. V koncovke druhého dejstva Bulhar doplatil na nevyužitie šance na príjme v jedenástej hre. Na servise v dvanástom geme totiž klesol na 0:40 a Rakúšan premenil hneď premiérový setbal. V tretej časti síce Dimitrov nezužitkoval dve možnosti na returne v rade v piatej hre, ale uspel v siedmom tzv. Tildenovom geme – 4:3. Potvrdil to cez manko 0:30 (čiže 5:3), ale v desiatom geme inkasoval brejk – 5:5. Napravil to – bez povolenia čo i len fiftínu Thiemovi – v jedenástej hre a následne cez zhodu z náskoku 40:15 zvládol reparát na servise. Dal tretí mečbal.

„Nebudem klamať – bol som riadne nervózny. Veď to bol môj úplne prvý zápas na šampionáte. Som veľmi rád, že sa mi napokon podarilo uspieť v ňom. O to viac, s akou to bolo zápletkou. Nebolo to jednoduché,“ povedal Dimitrov, citoval ho web BBC.

Stiesnenosť pred zápasom

„Každý rok sa naučíte niečo nové o sebe, hre, súperoch. Okrem toho som podstúpil veľa tvrdej roboty na kurte aj mimo neho. Konečne to celé začína do seba zapadať,“ skonštatoval Dimitrov o svojom napredovaní a k prípadným myšlienkam na tohtoročnú frustrujúcu prehru s Thiemom uviedol: „Budem úprimný, predmetným zápasom som sa v duchu príliš nezaťažoval. Skôr vo mne vyvstávali spomienky na moju nedávnu prehru z mečbalu s Johnom Isnerom v Paríži. Hovoril som si, že nie, nie, len nie zase…“

Thiem podľa The Associated Press skonštatoval: „Pred každým zápasom človek pociťuje určitú stiesnenosť. Na takomto podujatí však azda ešte viac vzhľadom na atmosféru, arénu… Umocňuje sa to aj prvým duelom proti veľmi, veľmi kvalitnému súperovi.“

Dvadsaťšesťročný debutant medzi elitou Dimitrov vyrovnal v štatistike proti 24-ročnému Themovi na 2:2. Revanšoval sa mu za tesnú prehru 6:4, 4:6, 6:7 (9), ktorú utrpel – z piatich mečbalov – v máji v osemfinále na antuke v Madride. Rakúšan štartuje na „Masters“ druhý raz, vlani nepostúpil do vyraďovacej fázy, mal zápasovú bilanciu 1:2.

NITTO ATP FINALS V LONDÝNE

SKUPINA PETA SAMPRASA

pondelňajšie výsledky

Grigor Dimitrov (Bul.-6) – Dominic Thiem (Rak.-4) 6:3, 5:7, 7:5 za 142 minút

Tabuľka skupiny Peta Samprasa:

1. Dimitrov 1 1 0 2:1 18:15 2

2. Thiem 1 0 1 1:2 15:18 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Pozn.: Rafael Nadal (Šp.-1) a David Goffin (Belg.-7) ešte nehrali.

Tabuľka skupiny Borisa Beckera:

1. Federer 1 1 0 2:0 13:10 2

2. A. Zverev 1 1 0 2:1 15:14 2

3. Čilič 1 0 1 1:2 14:15 0

4. Sock 1 0 1 0:2 10:13 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Doterajšie výsledky: Roger Federer (Švaj.-2) – Jack Sock (USA-8) 6:4, 7:6 (4), Alexander Zverev (Nem.-3) – Marin Čilič (Chor.-5) 6:4, 3:6, 6:4