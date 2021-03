Djokovič prekonal rekord Federera, rebríčku kraľuje už 311 týždňov

Svetový mužský rebríček FedEx ATP Rankings vo dvojhre funguje 48 rokov a počas tohto obdobia sa na jeho čele vystriedalo 26 hráčov. Nik z nich však nebol lídrom tak dlho ako Novak Djokovič. Srbský zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu a aj Chorváta Gorana Ivaniševiča sa v pondelok dočkal 311. týždňa kraľovania svetovému tenisu. O jeden týždeň práve prekonal švajčiarsku legendu Rogera Federera.

Tridsaťtriročný Djokovič (nar. 22. 5. 1987) sa stal svetovou jednotkou prvýkrát 4. júla 2011. Odvtedy bol rebríčkovým lídrom v piatich rôznych obdobiach a najviac 122 týždňov za sebou. To posledné sa datuje od 3. februára 2020 a trvá dodnes už 36 týždňov. Druhý Federer má na konte 310 týždňov na tróne, predchádzajúci rekordér Američan Peter Sampras tam pobudol 286 týždňov.

Nevyhol sa slabšiemu obdobiu

„Neustále ma vzrušuje vydávať sa po stopách legiend a velikánov tenisu. Poznanie, že mi patrí miesto medzi nimi, je naplnenie môjho detského sna. Zároveň je to prekrásne potvrdenie toho, že keď robíte veci s láskou a vášňou, nič nie je nemožné,“ vyznal sa Novak Djokovič, cituje ho oficiálny web ATP Tour.

Ani „superman“ Djokovič sa (aj vinou zranenia) nevyhol slabšiemu obdobiu počas svojho kraľovania. Na sklonku roka 2017 vypadol z najlepšej desiatky a v máji 2018 sa ocitol až na 22. mieste svetového počítačového poradia. Potom však po roku obnovil prerušenú spoluprácu s Mariánom Vajdom a nasledoval strmý návrat na absolútny vrchol.

Úspechy majú punc výnimočnosti

Ešte 2. júla 2018 bol na 21. mieste, ale 5. novembra 2018 sa už na kompletnú konkurenciu pozeral opäť z najvyššieho miesta. Nasledovalo 52 týždňov na čele rebríčka do 3. novembra 2019. Potom prišiel krátky „záskok“ Rafaelom Nadalom a od 3. februára 2020 je Djokovič už 36 týždňov zasa tam, kde ho najradšej vidia jeho fanúšikovia.

„Novakove tenisové úspechy majú punc výnimočnosti. Zo všetkých jeho rekordov je tento rebríčkový zrejme najviac pôsobivý. Stať sa svetovou jednotkou je sen množstva tenisov. Splní sa to len niekoľkým z nich, ale zostať na čele taký dlhý čas, to dokážu len praví šampióni. Je to dôkaz permanentnej výnimočnosti, ktorou Novak predefinoval náš šport,“ uviedol na adresu Djokoviča šéf ATP Tour Andrea Gaudenzi.

Vrcholné momenty

Djokovič má aktuálne na konte 82 turnajových titulov vo dvojhre na hlavnej profiúrovni. Až 36 z nich dosiahol na podujatiach ATP Masters 1000, čo je rekordný zápis. A triumfom na nedávnom Australian Open sa dostal na 18 víťazstiev na grandslamových turnajoch, čím sa na dva tituly priblížil historickým lídrom Federerovi a Nadalovi. Keď srbský fenomén začal stúpať po rebríčku tenisovej výnimočnosti, osvojil si poučku od svojho veľkého amerického vzoru Peta Samprasa.

Sedemnásobný wimbledonský šampión svojho času povedal: „Dostať sa na čelo rebríčka, udržať sa tam a byť tam aj na konci sezóny. To sú vrcholné momenty, ktoré v sebe skrývajú množstvo odhodlania a tvrdej driny. To všetko musíte podstúpiť a zariadiť si podľa toho svoj život nielen na dvorci, ale aj mimo neho. Ak sa vám to podarí, je to znak výnimočnosti.“

Najviac týždňov na čele singlového rebríčka ATP (1973 – 2021):

1. Novak Djokovič (Srb.) 311

2. Roger Federer (Švaj.) 310

3. Peter Sampras (USA) 286

4. Ivan Lendl (ČSSR/USA) 270

5. Jimmy Connors (USA) 268

6. Rafael Nadal (Šp.) 209