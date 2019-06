Do Čunova sa vracia svetová špička vo vodnom slalome, po šiestich rokoch hostí Svetový pohár

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Dlhých šesť rokov bratislavská divoká voda nehostila preteky Svetového pohára vo vodnom slalome, v závere aktuálneho týždňa sa to však zmení.

Svetová špička sa do Čunova vrátila prvýkrát od augusta 2013.

Dukátová na prvých domácich pretekoch po pôrode

„Takéto podujatie nám tu poriadne chýbalo,“ prezradila po stredajšom predpoludňajšom tréningu kajakárka Jana Dukátová, ktorá v domácom prostredí absolvuje prvé preteky po minuloročnom pôrode dcérky Lívie.

„Odvtedy som na Slovensku ešte neštartovala. Veľmi sa teším, že sme opäť doma. Bola to dlhá pauza,“ doplnila 36-ročná Bratislavčanka.

V aktuálnej sezóne sa zatiaľ konali majstrovstvá Európy vo francúzskom Pau a následne prvé kolo Svetového pohára v Londýne v areáli Lee Valley. Na oboch podujatiach sa do finále prebojovala spomedzi Slovákov iba kajakárka Eliška Mintálová. „Je pre mňa veľké prekvapenie, že som sa už dvakrát dostala do finále. Neberiem to však tak, že som najlepšia v reprezentácii. Je len začiatok sezóny a všetko sa môže zmeniť,“ prezradila mladá pretekárka a doplnila: „Po stredajšom tréningu sa cítim trochu unavene, ale na piatok sa pripravím čo najlepšie. Sme na domácej vode, jazdíme tu dosť často.“

Martikán je spokojný s počasím

Kanoista Matej Beňuš to má z domu do čunovského areálu veľmi blízko. Vodu z Dunaja má veľmi rád, aj keď je v súčasnosti poriadne kalná. „Som jeden z mála pretekárov, ktorí to majú radi. Príde mi to také prírodné. Keď veľa prší, voda je prirodzene kalnejšia,“ prezradil 31-ročný strieborný medailista z OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. „Myslím si, že na domáci SP som pripravený. Už sa teším na preteky. Horšie ako na majstrovstvách Európy to už byť nemohlo (nepostúpil z kvalifikácie do semifinále pozn.), v Londýne som už prebojoval do finále,“ zhodnotil.

Michal Martikán sa tiež potešil z návratu na Slovensko, hoci nezamieril domov na Liptov. „Konečne máme dobré počasie, pretože všade, kde sme doteraz boli, bola zima. Konečne sme sa trochu zohriali. Stredajší tréning bol dobrý, k dokonalosti chýbalo už len lepšie nastavenie bránok. Je tu pekná voda a sme doma, takže samé pozitíva,“ poznamenal už 40-ročný päťnásobný olympijský medailista. „Verím, že domáce prostredie bude pre nás priaznivé a dosiahneme výsledky, na aké sme všetci boli zvyknutí pred pár rokmi,“ dodal.

Grigar myslí pozitívne

Kajakár Jakub Grigar v poslednom období výsledkovo príliš neoslnil, ale stále myslí pozitívne. „Túto trať všetci veľmi dobre poznáme. Chcel by som ukázať, že tu máme dosť najazdené. Myslím si, že som tu už absolvoval pár jázd na vysokej úrovni, ktoré by ma vedeli dostať na najvyššie priečky,“ povedal.

Najmladšou členkou slovenskej reprezentácie vo vodnom slalome je stále iba 17-ročný kanoistka Emanuela Luknárová, dvojnásobná medailistka z minuloročných OH mládeže v argentínskom Buenos Aires. V jej prípade je prioritou zbieranie potrebných skúseností. „Sme doma a mohlo by to dopadnúť lepšie, ako na majstrovstvách Európy alebo vo Svetovom pohári v Londýne. Prídu ma podporiť najbližší aj kamaráti a veľmi sa na to teším. Snáď to bude dobré,“ povedala na adresu svojho účinkovania medzi seniormi. „Počas stredajšieho tréningu mi to vôbec nešlo, jazdilo sa mi zle. Verím, že to bude už len lepšie,“ doplnila.

V bratislavskom Čunove sú vo štvrtok na programe tréningy, v piatok kvalifikácie a počas víkendu semifinálové a finálové jazdy. Začiatok programu je vždy o 9.00 h