Do dražby ide mesačný prach zozbieraný Neilom Armstrongom

NEW YORK 13. júla (WebNoviny.sk) – Mesačný prach, ktorý zozbieral Neil Armstrong počas svojho prvého pristátia na Mesiaci, budú dražiť na aukcii v New Yorku. Prach spolu s niekoľkými kameňmi zazipsovanými v malej taške by mali podľa odhadov predať za dva až štyri milióny dolárov (v prepočte 1,8 až 3,5 milióna eur).

Na predaj je tiež Armstrongova fotografia kolegu Buzza Aldrina z misie Apollo 11 stojaceho na Mesiaci, ktorá by sa mohla podľa odhadov predať za 4000 dolárov (približne 3500 eur). V ponuke bude aj dokument letového plánu, ktorý astronauti použili pri návrate na Zem.

Neil Armstrong bol prvým človekom, ktorý vstúpil na povrch Mesiaca. Zomrel v roku 2012 vo veku 82 rokov.

Na dražbe v aukčnom dome Sotheby’s, ktorá sa uskutoční 20. júla pri príležitosti 48. výročia prvého pristátia ľudí na Mesiaci, budú dražiť aj ďalšie predmety súvisiace s vesmírnym výskumom.