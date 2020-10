Do Hlasu-SD chcú ísť poslanci aj z iných strán, nielen zo Smeru-SD, hovorí Raši

Záujem o vstup do novej strany Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) má viacero poslancov parlamentu a nejde len o poslancov strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Pre portál Webnoviny.sk to povedal Richard Raši z Hlasu-SD. Nechcel však hovoriť, o koho by malo ísť.

„Záujem mnohých poslancov je, ale v tomto štádiu sme sa rozhodli, že Pelleho jedenástka je jeden ucelený tím. Ten záujem je z relatívne širokého spektra,“ uviedol Raši. Podľa neho sa v budúcnosti nebránia novým ľuďom, ktorí budú „filozoficky zmýšľať ako my a nebudú prinášať témy, ktoré sú nám cudzie“.

Noví ľudia vo vedení Hlasu-SD?

Podľa Rašiho by sa mali v užšom vedení strany objaviť nové tváre. Poznamenal, že štruktúra podporovateľov a ľudí v strane bude oveľa širokospektrálnejšia. „Budeme stranou, kde bude aj veľa mladých ľudí. Mladí ľudia k nám prirodzene prichádzajú, cítia sociálnu demokraciu a vidia v projekte Hlas Petra Pellegriniho perspektívu,“ poznamenal Raši.

Hlas-SD dnes tvorí spolu s lídrom Petrom Pellegrinim jedenásť poslancov parlamentu, ktorí cez leto opustili materský Smer-SD. Iné nové tváre Pellegrini doteraz nepredstavil. Čelí preto poznámkam, že ide o Smer číslo dva. Raši takúto nálepku odmieta.

„Porovnajte si Petra Pellegriniho, jeho pôsobenie, vystupovanie, témy ktoré prináša a Roberta Fica. Ten rozdiel nájdete okamžite,“ argumentoval Raši. Podľa neho pritom platí, že podobne ako Smer aj Hlas je sociálnou demokraciou. „Ale my sme iní vo vyjadreniach k zahraničnej politike, k budúcnosti štátu, k digitalizácii. Mnohé témy lídrujeme, ktorým sa Smer nevenuje,“ vyratúval.

Podľa Rašiho premiér Igor Matovič a predstavitelia opozície o Smere dva hovoria preto, „lebo sa Hlasu boja“. Poukázal na prieskumy, ktoré Hlasu-SD namerali podobné preferencie ako vládnemu hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Pellegrinimu môže dôjsť dych, mieni politológ Marušiak

Podľa politológa Juraja Marušiaka sa Pellegrinimu nepodarilo získať dostatočný počet tvárí, ktoré by boli pre voličov atraktívne. Poukázal tiež na to, že zrejmý nie je ani kľúč, podľa ktorého sa bývalí členovia Smeru-SD rozhodli pridať k Pellegrimu.

„Nie je vidno nejaké ideologické štiepenie, ani že by sa Hlas usiloval o nové programové a hodnotové smerovanie. Skôr to vyzeralo na riešenie osobných sporov a konfliktov medzi mocenskými skupinami vnútri Smeru,“ usúdil politológ a dodal, že aj niektorí ľudia, ktorí odišli s Pellegrinim, vyvolávajú pochybnosti.

Marušiak zdôraznil, že tak ako každá strana potrebuje personálnu obmenu alebo je k obmenám donútená, tak aj Pellegriniho strana by mala uvažovať o nových osobnostiach. Takisto by mala zvažovať, čo urobí, aby oslovila aj časť voličov súčasných koaličných strán alebo strán, ktoré sa do parlamentu nedostali ako napríklad Progresívne Slovensko alebo stranu Spolu-občianska demokracia.

„Inak sa môže stať, že Pellegrinimu veľmi rýchlo dôjde dych. Podarilo sa mu získať veľa bodov preto, že nie je Robertom Ficom a Igorom Matovičom. Svoju popularitu si buduje na nespokojnosti s Matovičom a opotrebovanosti Fica, ale nemusí mu to stačiť,“ zhodnotil Marušiak.

Zľava: Predseda strany Smer-SD Robert Fico (vľavo) a líder strany Hlas -SD Peter Pellegrini. Foto: archív SITA/AP

Dve politické bojiská Hlasu-SD

O potrebe nových tvárí v Pellegriniho strane hovorí aj politológ Tomáš Koziak, aby nebola nálepkovaná ako druhý Smer-SD. „Čím dlhšie bude táto situácia pretrvávať, tým viac sa bude prehlbovať názor, že je to len skupina odídencov zo Smeru, a nie je to nová politická strana,“ vyjadril sa Koziak.

Podľa neho by malo ísť o ľudí, ktorí v minulosti nemali nič spoločné s politikou. Tak by to vyzeralo dôveryhodnejšie, že ide o projekt, ktorý má ambíciu odlišovať sa od pôvodného Smeru-SD, dodal politológ.

Pellegrini sa v minulosti opakovane vyjadril, že jeho súperom je Matovičova vláda, a nie Smer-SD. V praxi sa však prejavujú pnutia s pôvodnou materskou stranou. Robert Fico odídencov vyzýva, aby sa pridali k jeho iniciatívam, ktoré sa týkajú odvolania členov vlády či podania na Ústavný súd SR.

Tak to bolo naposledy v súvislosti s posúdením núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda. Fico totiž potrebuje na zvolanie mimoriadnej schôdze alebo podnetu na ústavný súd 30 podpisov poslancov, ale klub Smeru-SD má 26 členov.

Podľa Koziaka je praktickou výhodou Ficovej strany, že má vlastný a početnejší poslanecký klub, kým Pellegrinimu parlament vznik klubu neodsúhlasil. „Je úplne zjavné, že sa predháňajú v tlačových konferenciách. Súperia o toho istého voliča a robia zároveň aj opozičnú politiku,“ poznamenal politológ.

Podľa neho výhodou Hlasu-SD je, že sa môže usilovať nielen o voličov, ktorí sú v ľavicovom priestore. „Môžu sa uchádzať aj o stredových voličov. Je to dané tým, akú rétoriku má teraz Smer, lebo stredový volič poslanca Ľuboša Blahu určite voliť nebude,“ doplnil Koziak.

Kto zafinancuje novú stranu?

Pri štarte nová strana potrebuje financie. Keďže Hlas-SD neprešiel parlamentnými voľbami, nemôže sa spoliehať na štátny príspevok. Podľa Rašiho zatiaľ nemajú žiadne náklady a môžu fungovať so skromnými prostriedkami. Akcie si pokrývajú z vlastných osobných zdrojov.

Strana ešte nemá zverejnený transparentný účet, kde by bolo vidno, kto jej prispieva. Ani na internetovej stránke nie je zoznam darcov. Raši hovorí, že ešte žiadnych darcov ani nemajú. Podľa neho strana chce, aby jej darcov verejnosť poznala.

„Transparentný účet si zriadime a prvými prispievateľmi budú poslanci Hlasu,“ vyjadril sa. Keby strane prispel podnikateľ s pochybnou minulosťou, vrátili by mu peniaze? „V sekunde,“ reagoval Raši. Podľa neho strana sa bude financovať čisto.

Strana s potenciálom účasti v budúcej vláde bude magnetom pre niektoré podnikateľské kruhy.

V minulosti sa v médiách hovorilo o viacerých veľkopodnikateľoch, ktorí mali údajne sponzorovať Smer-SD. Raši odmietol, že by prijal peniaze od oligarchov. „Ktokoľvek z takých, o ktorých sa hovorilo, sa mu tie peniaze vrátia ešte skôr, ako ich pošle,“ dodal Raši.

Ak Hlas-SD dokáže podľa politológa Koziaka transparentne preukázať, odkiaľ získava finančné zdroje, nemusí mať neskôr problémy. „Ale nie som si istý, či to budú schopní urobiť, lebo strana potrebuje pri štarte a neskôr vo volebnej kampani veľa peňazí,“ mienil politológ.

Koziak si myslí, že strana s potenciálom účasti v budúcej vláde bude magnetom pre niektoré podnikateľské kruhy. „Každá jedna nová strana, ktorá je zo začiatku veľmi úspešná, priťahuje k sebe nielen politických oportunistov, ale aj rôzne ekonomické skupiny, ktoré ju vidia ako prostriedok nadobudnutia väčšieho majetku,“ poznamenal politológ.

Núdzový stav skomplikoval Hlasu organizáciu snemu

Hlas-SD ministerstvo vnútra zaregistrovalo tento rok 11. septembra. Podľa zákona o politických stranách sa musí štatutárny orgán zvoliť najneskôr do troch mesiacov od vzniku strany. Tým býva predseda strany. Musí ho však zvoliť snem.

Raši tvrdí, že premiér Matovič im protiústavným vyhlásením núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom skomplikoval uskutočnenie snemu. Nechcú ho robiť v online priestore. „Chceme, aby na snem prišli naši podporovatelia a chceme z neho urobiť silný politický odkaz. Boli by sme radi, keby sme ho mohli urobiť v štandardnom režime, a nielen s kapacitou 50 ľudí vrátane obsluhy,“ uviedol.

Záujem podporovateľov o účasť na sneme je podľa Rašiho taký, že by si vyžadoval priestor veľký ako hokejová hala. Predstava Hlasu-SD je, že by sa snemu zúčastnilo približne 200 až 300 ľudí. Aj preto aktuálne v Hlase-SD sledujú, ako dopadne medzinárodná bezpečnostná konferencia Globsec v Bratislave. Koná sa za veľkej účasti, každý z prítomných musel mať negatívny test na Covid-19. Či podobný model zvolí aj Hlas-SD, nie je zrejmé.