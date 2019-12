Dobroslav Trnka čelí obvineniu zo zneužívania právomocí, dôvodom je kauza Gorila

aktualizované 18. decembra, 15:10

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil D.T. za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu preňho z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie Slovenskej informačnej služby pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od osoby M.K., nahrávku ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní.

Konal tak v úmysle zadovážiť sebe a M.K. majetkový prospech a zároveň v úmysle zadovážiť neoprávnenú výhodu osobám, ktorých rozhovory obsahujúce skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu, sú zachytené na predmetnej zvukovej nahrávke.

Premiér víta postup NAKA

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) konanie polície v prípade bývalého generálneho víta. Povedal to novinárom po skončení stredajšieho rokovania jeho kabinetu. Dodal, že všetky takéto kauzy je potrebné preveriť a vyšetriť.

Bývalý generálny prokurátor je obvinený v prípade zvukovej nahrávky z kauzy Gorila, v médiách sa však objavil aj videozáznam z jeho kancelárie, na ktorom je Pellegriniho bývalý stranícky kolega Ján Počiatek.

„Samozrejme vítam postup Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorý je v súlade s mojím názorom padni komu padni. Ak bol porušený zákon, polícia musí konať. Ja si myslím, že na základe všetkých zverejnených nahrávok či videozáznamov už verejnosť takýto krok očakávala. Tento krok je dobrým signálom, že polícia má voľné ruky a nikto nie je chránený pred zákonom,“ povedal Pellegrini.

Polícia konala rýchlo

Ministerka vnútra Denisa Saková po zasadnutí vlády v stredu uviedla, že polícia konala v prípade obvinenia bývalého generálneho prokurátora dostatočne rýchlo a tak, aby po vznesení obvinenia disponovali dostatočným množstvom dôkazov pre konanie na súde.

„Približne pred mesiacom a pol sme mali brannobezpečnostný výbor, kde sme s pánom generálom Lučanským (policajný prezident Milan Lučanský, poznámka SITA) jednotlivé kroky, ktoré podnikla polícia odprezentovali a vydiskutovali,“ povedala ministerka. „Výsledok tu je,“ dodala.

Dobrý signál podľa Čaputovej

Prezidentka Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie bývalého generálneho prokurátora Trnku je pre verejnosť dobrým signálom o postupnom vyšetrovaní dlhodobých káuz. Agentúru SITA o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

„Vo svetle všetkých informácií zverejnených v uplynulom období to bol očakávaný krok a vnímam pozitívne, že k nemu teraz došlo. Verejnosť konečne dostala od orgánov činných v trestnom konaní signál, že aj kauzy, ktoré dlho traumatizujú našu spoločnosť, sa vyšetrujú. Podozrení, ktoré zo zverejnenej komunikácie vyplývajú, je viac ako v tomto obvinení a verím, že postupne bude prichádzať rad aj na ne,” píše sa v stanovisku prezidentky.

Zdvihnutý prst pre mafiu

Volebný líder koalície PS/Spolu Michal Truban si myslí, že bývalý generálny prokurátor mal byť obvinený oveľa skôr, ale lepšie neskoro ako nikdy. „Aj na tomto prípade je pekne vidieť, aké dôležité je mať na čele prokuratúry čestného a spravodlivého človeka. Prioritou novej vlády v budúcom roku preto bude musieť byť voľba nového generálneho prokurátora,“ myslí si Truban.

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič zdôraznil, bývalý generálny prokurátor bol dlhé roky priamou súčasťou mafie, ktorej Smer podľa neho umožnil ovládnuť štát. „Obvinenie Dobroslava T. je zadosťučinením pre obyčajných, poctivých ľudí a zdvihnutým prstom pre mafiu, ktorú Smer cez Dobroslava T. dlhé roky chránil,“ napísal na facebookovej stránke hnutia.

Na druhej strane je však podľa neho namieste obávať sa, že zrazu zvýšená aktivita Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) súvisí len s vytváraním dojmu na ľudí vzhľadom na voľby za dverami.

Tri dôvody na väzbu

Na obvinenie bývalého generálneho prokurátora čakalo podľa Demokratickej strany (DS) doslova celé Slovensko, pretože neexistovali pochybnosti, že sa ako generálny prokurátor opakovane spreneveril svojmu poslaniu presadzovať a chrániť zákonnosť na Slovensku. „O jeho väzobné stíhanie opakovane žiadali a naďalej žiadajú poslanci Národnej rady SR Jozef Rajtár a Ľubomír Galko,“ priblížil pre agentúru SITA hovorca strany Róbert Buček.

Volebný líder DS Rajtár vyhlásil, že Dobroslav T. je hanbou prokurátorského stavu a je podľa neho škoda, že bolo treba na postup orgánov činných v trestnom konaní čakať tak dlho.

„Zároveň sa musíme pozastaviť nad tým, prečo nie je stíhaný väzobne. Opakovane teda žiadame, aby bol aj Dobroslav T. väzobne stíhaný. Na jeho väzbu sú tri dôvody. Aby nemohol ovplyvňovať svedkov a mariť tak vyšetrovanie, aby nemohol ujsť a vyhýbať sa tak trestnému konaniu. Tretí dôvod súvisí s jeho bezpečnosťou. Svedectvá Dobroslava T. môžu pre niektorých ľudí znamenať usvedčenie z rôznych kriminálnych deliktov a títo sa môžu pokúsiť o jeho fyzickú likvidáciu,“ doplnil Galko.

Liberáli podávajú trestné oznámenie

To, že je bývalý generálny prokurátor stíhaný na slobode a nie je vo vyšetrovacej väzbe, považuje za neprípustné aj SaS. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

„Je prinajmenšom zrejmé, že bude mať možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik opäť spochybňuje svoj úrad, keď pripustí, že zákonná možnosť nariadiť väzbu pre Dobroslava T. sa neuplatňuje. Preto ho vyzývame, aby tak urobil,“ uviedol poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Podľa SaS by malo byť rovnako vyšetrené aj to, či sa činu marenia spravodlivosti nedopustil aj súčasný generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

„Z toho dôvodu sme sa rozhodli s bývalým vyšetrovateľom NAKA Pavlom Milanom podať trestné oznámenie, aby orgány činné v trestnom konaní preverili, či sa aj on nedopustil marenia spravodlivosti. Bol to práve on, ktorý až tento rok v médiách priznal, že mu Dobroslav T. pustil zvukovú nahrávku z Gorily, keď bol krajským prokurátorom,“ napísala v stanovisku europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Čižnár mal podľa nej konať už vtedy a nesplnil si tak ako verejný činiteľ povinnosť vyplývajúcu z Trestného poriadku informovať o tom orgány činné v trestnom konaní. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie, aby orgány činné v trestnom konaní preverili, či sa nedopustil marenia spravodlivosti aj súčasný generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

>>> Správu aktualizujeme