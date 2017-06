Dočká sa Juventus alebo príde “Duodécima” Realu? Hrá sa finále Ligy majstrov o “ušatú trofej”

CARDIFF 2. júna (WebNoviny.sk) – Sobotňajšie finále futbalovej Ligy majstrov medzi Juventusom Turín a Realom Madrid zodpovie otázku, či sa “ušatej trofeje” po 21 rokoch dočká tím z Piemontu alebo sa “biely balet” stane prvým mužstvom, ktorý v novodobej histórii kontinentálneho pohára číslo jeden (od sezóny 1992/1993, pozn.) obháji prvenstvo v tejto súťaži. “Biely balet” vo vlaňajšom dramatickom finále zdolal mestského rivala Atlético, keď o víťazovi rozhodli až pokutové kopy.

Hlavným rozhodcom Felix Brych

Súboj na Millennium Stadium vo waleskom Cardiffe má výkop o 20.45 h SELČ, z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Nemec Felix Brych. Organizátori stretnutia minulý týždeň oznámili, že strecha štadióna bude z bezpečnostných dôvodov zatiahnutá.

“Chceme sa zapísať do histórie. Ak by sme zvíťazili, boli by sme prví, kto by vyhral LM dvakrát po sebe v jej novodobej ére. Je to naša ambícia a veľký sen. Vieme, že to bude ťažký zápas, ale sme Real Madrid a máme dobrú šancu na úspech. Triumfu sa dočká mužstvo, ktoré spraví menej chýb. Dúfam, že to bude Real Madrid. Čaká nás vynikajúci tím. Juventus vo finále nie je náhodou, vyhral taliansku ligu aj pohár. Súper má skvelú defenzívu a výborných obrancov, ale každá obrana má nejaké slabé miesto,” povedal pre web UEFA.com útočník Realu Cristiano Ronaldo, ktorý vo štvrťfinálovej odvete s Bayernom Mníchov pokoril magickú hranicu 100 gólov v hlavnej súťaži LM.

Tridsaťdvaročný Portugalčan v minulosti nastúpil proti Juventusu štyrikrát. V každom z týchto duelov sa strelecky presadil minimálne raz, pričom konto turínskeho klubu doteraz zaťažil dovedna piatimi zásahmi.

“Bianconeri” vyhrali Ligu majstrov v roku 1996

“Bianconeri” túžia získať prvú trofej v LM od roku 1996. Vtedy vo finále na Olympijskom štadióne v Ríme prekonali holandský Ajax Amsterdam (1:1, 4:2 na strely zo značky pokutového kopu, pozn.).

Kormidelník Turínčanov Massimiliano Allegri pred súbojom v Cardiffe požiadal svojich zverencov, aby v sebe pozbierali posledné zvyšky síl a pokúsili sa získať do klubovej vitríny tretí pohár pre víťaza LM.

“Moji hráči boli počas celej sezóny fantastickí, ale ešte poslednýkrát potrebujeme vyvinúť veľké úsilie a byť motivovanejší ako náš protivník. Tretí rok za sebou sme vyhrali ´Scudetto´ aj Coppa Italia a zaslúžene sme vo finále LM. Zápas v Cardiffe bude nádhernou futbalovou udalosťou. Stojí proti nám Real Madrid, ktorý sa vo finále predstaví tretíkrát za štyri roky a bude favoritom tohto duelu. My zabojujeme o túto trofej druhýkrát v priebehu troch sezón. Dovolím si povedať, že do tohtoročného finále pôjdeme s oveľa väčším presvedčením než pred dvomi rokmi,” povedal 49-ročný rodák z Livorna podľa webu football-espana.net.

Juventus dostal najmenej gólov

Juventus v roku 2015 nevstúpil do futbalového neba a podľahol v rozhodujúcom zápase LM španielskemu tímu FC Barcelona (1:3).

Allegri sa počas štvrťfinálovej konfrontácie s týmto mužstvom (3:0 doma, 0:0 vonku) nechal počuť, že “byť dobrý v defenzíve je rovnako krásne ako ofenzívna kvalita”.

Pred finále proti Realu má tak v rukách niekoľko pilierov, na ktorých môže stavať. Juventus v doterajšom priebehu sezóny v LM ani raz neprehral a priemerná hodnota 0,25 inkasovaného gólu na zápas je suverénne najnižšia spomedzi všetkých účastníkov súťaže.

Navyše, podľa tohtosezónnej štatistiky Juventus umožnil svojím súperom priemerne iba jednu strelu zvnútra šestnástky do priestoru troch žrdí za zápas.

Zidane má v hlave veľkú dilemu

Allegriho náprotivok z lavičky Realu Zinedine Zidane pred niekoľkými dňami priznal, že má v hlave veľkú dilemu ohľadne zloženia základnej zostavy, a to – či postaviť do útoku cardiffského rodáka Garetha Bala, alebo vystužiť stred poľa zaradením Isca.

“Bude to ťažké rozhodnutie. Sú to dvaja veľmi dobrí hráči, pre naše mužstvo dosť dôležití. Bale v ostatnom čase veľa neodohral, ale stihol sa zotaviť zo zranenia, a všetci vieme, čo dokáže Isco,” povedal 44-ročný Francúz, ktorý si v minulosti päť rokov obliekal dres “zebier” z Turína.

“Možno napokon nastúpia spolu. Stalo sa tak v 16 zápasoch tejto sezóny a možno to tak bude aj vo finále,” tajomne dodal rodák z Marseille.

Real dominuje nielen v historickom súčte triumfov

Nemecký stredopoliar turínskeho mužstva Sami Khedira nastúpi v sobotu proti svojmu bývalému klubu. V Madride strávil päť rokov a v interview pre Bild-Zeitung prezradil, že nikdy neľutoval moment, keď v roku 2010 prestúpil do Realu z VfB Stuttgart.

“Real je najväčší a najpopulárnejší klub na svete, hráčov posúva na vyššiu úroveň. Môj krajan Toni Kroos v Madride vyrástol zo skvelého hráča na futbalistu svetovej extratriedy. Náš súper má veľkú silu. Cristiano Ronaldo je neskutočný hráč, ale bola by to veľká chyba, keby sme sa vo finále sústredili iba naňho,” povedal 30-ročný Khedira.

Mužstvo u Turína v minulosti triumfovalo v európskom pohári číslo jeden iba dvakrát (1985, 1996). Cardiffské finále bude už jeho 9. v tejto súťaži, v ostatných štyroch vždy “ťahalo za kratší koniec”.

Na druhej strane, Real pretavil doterajších 14 finálových duelov LM/EPM na 11 titulov európskeho klubového šampióna. “Biely balet” dominuje nielen v historickom súčte triumfov, ale aj v rámci novodobej histórie LM. Od roku 1993 získal “ušatú trofej” dovedna päťkrát (1998, 2000, 2002, 2014 a 2016), čo sa nepodarilo žiadnemu inému tímu.

Repríza finále z roku 1998

Juventus a Real sa doteraz súťažne stretli 18-krát. Bilancia je vzácne vyrovnaná 8-2-8, mierne lepším skóre (21:18) sa môže popýšiť taliansky zástupca. Oba kluby na seba natrafili v semifinále LM 2014/2015, úspešnejší bol vtedy Juventus (2:1 doma, 1:1 vonku).

Sobotňajší duel bude zároveň reprízou finále z roku 1998. Mimochodom, aj vtedy stretnutie viedol rozhodca z Nemecka – Hellmut Krug. V holandskom Amsterdame vtedy o najtesnejšom víťazstve Realu (1:0) rozhodol Predrag Mijatovič.

Štyridsaťosemročný rodák z čiernohorskej Podgorice si pred duelom v Cardiffe zaspomínal na tento slávny moment. “Bol to najväčší okamih mojej profesionálnej kariéry. Prežíval som vtedy ohromnú a nezabudnuteľnú radosť,” vyhlásil Mijatovič pre portál goal.com.

Smerom k blížiacemu sa meraniu síl Mijatovič dodal: “Juventus je skvelý, ale môj Real Madrid vie, ako vyhrať. Pre Turínčanov môže byť výnimočnou motiváciou to, že v LM netriumfovali už 21 rokov, ale aj Real má niečo, čo ho poháňa vpred – môže sa stať prvým mužstvom, ktorý vyhrá túto súťaž dva roky po sebe. Cardiffské finále nemá favorita. Oba tímy triumfovali vo svojich domácich ligách. Každé z mužstiev má vo svojom strede hráčov, ktorí dokážu rozhodnúť o osude stretnutia.”

Niekdajší útočník ako hráč v Reale strávil tri sezóny (1996-1999). Neskôr v tomto klube pôsobil ako futbalový riaditeľ (2006-2009). Na Štadión Santiaga Bernabéua dotiahol trebárs Brazílčana Marcela či Argentínčana Gonzala Higuaína, v súčasnosti útočníka Juventusu. Mijatovič sa pristavil aj pri skutočnosti, že brankár “Bianconeri” Gianluigi Buffon ešte nikdy nevyhral LM. “Gigi je úžasný šampión na ihrisku aj mimo neho. Môže to byť jeho posledná šanca na víťazstvo v LM,” povedal Mijatovič.

Predpokladané zostavy:

Juventus Turín: Buffon – Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Pjanič, S. Khedira – Cuadrado, Dybala, Mandžukič – G. Higuaín

Real Madrid: K. Navas – Dani Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo – Modrič, Casemiro, Kroos – Isco – Benzema, C. Ronaldo