Dôležité kroky pre váš úspech v podnikaní

Súčasťou úspešného podnikania je budovanie vášho mena, ktoré vás odlíši od konkurencie. Ako to docieliť? Existujú dôležité kroky, ktoré záležia najmä od toho, ako chcete, aby svet videl vašu firmu.

Cola alebo Pepsi? Apple alebo Microsoft? Dnes sa asi nájde málokto, kto by tieto svetoznáme značky nepoznal. Tieto spoločnosti polarizujú svet na dve časti, a to buď ich milujete, alebo ich nemáte radi. Čo urobili inak? Zvolili si cestu, ktorá sa stala zapamätateľnou, jedinečnou a úspešnou. Tieto značky vedia, aké dôležité je plánovať do budúcnosti. Každé ich rozhodnutie má za sebou strategický dôvod – výsledkom je exponenciálny rast značky.

Dôležité kroky pre váš úspech

Na začiatok si stanovte plán, ktorý zmapuje, ako ste iní, dôveryhodní, zapamätateľní a sympatickí pre vášho ideálneho zákazníka. Prezradí ľuďom tiež váš zámer, sľuby a spôsob, akým riešite problémy, ich problémy.

Toto je ten prvý krok, ktorý musíte urobiť pre váš úspech (či už len začínate, alebo ste na trhu dlhšie). Veď bez plánu alebo plánov by ste nepostavili ani dom. Rovnako je to aj s vašou značkou.

Značku pomáha budovať aj pravidelnosť komunikácie a kontinuita. Ide o dlhodobý proces, preto je dôležité podporiť ho spojením sa so silným partnerom či značkou, ktorú už ľudia poznajú.

Vzbuďte v ľuďoch emócie

Mnoho firiem tento krok vynecháva, pretože jednoducho nevedia, ako na to. Idú priamo k návrhu loga a spusteniu webovej stránky.

Problém je v tom, že najskôr bolo potrebné pochopiť, ako rozlišovať a efektívne komunikovať so správnymi ľuďmi. Alebo si myslia, že na získanie dôvery a konverzie zákazníka bude stačiť nejaký okázalý marketing. Avšak ten nestačí. Prečo? Načo je dobré vyhodiť tisíce eur za marketing, aby ste dostali ľudí na vašu webovú stránku, keď ich k tomu nemotivuje emócia, nespája ich ani ich neinšpiruje k akcii, teda ku kúpe vášho tovaru či služby?

Niektoré organizácie sa dokonca zameriavajú výlučne na predaj a obchádzajú akékoľvek emocionálne spojenie, ktoré by mohli mať so svojimi zákazníkmi. To je najčastejšia chyba. Keď sa totiž sústredíte iba na transakcie alebo predaj, riskujete, že sa stanete komoditou a stratíte šancu na vernosť značke.

Ak ste nenadviazali vzťah alebo spojenie so svojim zákazníkom, veľmi ľahko prejde k inej značke. Vernosť zákazníkov je veľmi dôležitá najmä počas krízy, preto podcenenie tohto kroku môže byť pre firmu priam likvidačné. V časoch recesie prežije iba silná značka. Každý v období krízy totiž obmedzuje svoju spotrebu a dopyt a najskôr prestane nakupovať od značiek, s ktorými si nevytvoril silnejší vzťah. Až potom prichádza na rad jeho obľúbená značka.

3 dôležité otázky v podnikaní

Na začiatok si treba zodpovedať na niekoľko podstatných otázok:

Kto ste a čo robíte?

Prečo na tom záleží a akú pridanú hodnotu prinášate zákazníkom?

V čom sa líšite od konkurencie?

Akým štýlom, ako často a prostredníctvom akých kanálov budete komunikovať na cieľových zákazníkov?

Keďže trh je presýtený a pravdepodobne existuje niekoľko firiem, ktoré sú podobné vám, úprimné odpovede na tieto otázky vás môžu pomôcť odlíšiť. Odpovede by mali pochádzať z vašich skúseností a presvedčení ako majiteľa firmy.

Cesta, ktorá vás priviedla tam, kde ste dnes so svojím podnikaním, dôvod, prečo robíte to, čo robíte. To je to jedinečné, čo pomáha vytvárať zapamätateľnú, originálnu a milovanú značku, ku ktorej sa ľudia radi vracajú.

Pomôcť budovať vašu značku môže aj partnerstvo na odborných weboch. Práve na takýchto portáloch sa totiž združuje úzko špecifická skupina ľudí, ktorá môže byť práve vašou cieľovou skupinou. Pravidelným publikovaním článkov a spolupodieľaní sa na tvorbe ich obsahu tak vytvárate povedomie o dôveryhodnosti vašej značky a vytvárate si vzťah s potencionálnymi zákazníkmi.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom SITA