Dominika Cibulková neobháji titul v Eastbourne, vo dvojhre prehrala už štvrtý zápas v rade

EASTBOURNE 26. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková neobháji titul vo dvojhre na turnaji WTA Premier Aegon International v britskom Eastbourne (dotácia 819 000 USD, tráva).

Štvorka podujatia Cibulková prehrala za 102 minút 5:7, 4:6 s domácou držiteľkou voľnej karty Heather Watsonovou, 126. v systéme, v pondelňajšom zápase 2. kola hlavnej singlovej súťaže. V 1. kole mala voľný žreb.

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, aktuálne 9. vo svetovom rebríčku, klesla v štatistike s 25-ročnou Watsonovou na 1:2, oba predchádzajúce duely sa uskutočnili v sezóne 2014. V pondelok v úvodnom sete vyrovnala Cibulková z 2:4 na 4:4, ale nezvládla koncovku. V druhej časti sa dostala z 2:5 na 4:5 aj cez jeden mečbal pri vlastnom podaní v ôsmej hre a dokonca dve hrozby v rade na príjme v deviatom geme, potom si však znova neudržala servis.

Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Cibulková prehrala štvrtý raz v rade. Predtým sa jej to naposledy stalo predvlani na prelome júna a júla. Vtedy to bolo práve v Eastbourne (osemfinálové 3. kolo), na Wimbledone, v Istanbule a v Baku. Tri z terajších štyroch nezdarov nedávnej štvorky systému Cibulkovej boli proti hráčkam mimo Top 100 hodnotenia. V 2. kole parížskeho antukového grandslamového Roland Garros podľahla tuniskej lucky loserke z kvalifikácie Ons Jabeurovej (v tej chvíli 114.) a v Hertogenboschi inkasovala prehru od nemeckej kvalifikantky Antonie Lottnerovej (v čase duelu 161.). V Birminghame zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Matej Liptáka podľahla Češke Lucii Šafářovej (v danom okamihu 41., kedysi bola aj v Top 5), a to z dvoch mečbalov.

Bývala 38. žena počítačového poradia Watsonová začiatkom júna vo finále turnaja ITF takisto na tráve v britskom Surbitone nestačila na Slovenku Magdalénu Rybárikovú. Teraz bude v osemfinálovom 3. kole čeliť úspešnej zo súboja Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-14) – Elise Mertensová (Belg.).

DVOJHRA – 2. KOLO:

Heather Watsonová (V. Brit.) – Dominika Cibulková (SR-4) 7:5, 6:4 za 102 minút