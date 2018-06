Dopravná nehoda v okrese Gelnica sa skončila smrťou, šofér nemal vodičský preukaz

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Smrťou sa skončila jazda 31-ročného muža z okresu Gelnica, ktorý nikdy nemal vodičský preukaz. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, v pondelok okolo 6:00 ráno šoféroval Renault Megane v smere od obce Mníšek nad Hnilcom na obec Švedlár v okrese Gelnica.

Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, dostal šmyk, prešiel do protismeru, následne sa vrátil do svojho jazdného pruhu, avšak pokračoval v šmyku, zišiel z cesty vo svojom jazdnom smere a narazil do stromu.

Pri dopravnej nehode zomrel, jeho dvaja spolujazdci utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia. Prítomnosť alkoholu u nebohého budú zisťovať pri pitve. Presná príčina dopravnej nehody, miera zavinenia i bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za prítomnosti znalca.