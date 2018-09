Dostavba Mochoviec je kompletne zafinancovaná, vyhlásil šéf Slovenských elektrární

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Projekt dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce je kompletne zafinancovaný. Na rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru to potvrdil generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček.

„Piatok minulý týždeň (31. augusta – pozn. red.) boli splnené všetky odkladacie podmienky na predĺženie splatnosti úverov do konca roka 2025, čo sa týka komerčných bánk. A takisto poskytnutia 700-miliónového úveru od jedného z akcionárov, spoločnosti Enel. Projekt je tak zafinancovaný kompletne až do zrealizovania štvrtého bloku,“ povedal Strýček.

Majú aj rezervu

Rozpočet na dostavbu je v súčasnosti nastavený na 5,4 miliardy eur. Ten by sa už nemal pri súčasných cenách silovej elektriny na veľkoobchodných trhoch navyšovať.

„Pri dnešných cenách sme absolútne komfortní. Dokážeme tak zafinancovať dostavbu Mochoviec so súčasným rozpočtom. Máme dokonca rezervu,“ povedal Strýček s tým, že keby padla cena elektrina na trhoch napríklad zo súčasných zhruba 50 eur na 20 eur, museli by si elektrárne brať ďalšie úvery.

Šéf slovenského dominantného výrobcu elektriny taktiež potvrdil harmonogram dostavby mochoveckých jadrových blokov. Tretí blok má už za sebou studenú hydroskúšku. V súčasnosti sa už pripravujú elektrárne na horúcu hydroskúšku, pred ňou ešte prebehne malá revízia. Horúca hydroskúška by mala podľa slov Branislava Strýčka začať 21. novembra.

Naplánovali aj zvážanie jadrového paliva

„Zavážanie jadrového paliva do tretieho bloku je naplánované koncom februára budúceho roka,“ dodal Strýček. Komerčná prevádzka tretieho bloku by tak mala začať v druhom kvartáli budúceho roka. Štvrtý jadrový blok by mal byť uvedený do prevádzky následne o zruba dvanásť mesiacov.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.