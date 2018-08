Aktualizované: Dovoz pracovníkov zo zahraničia by sa mal zjednodušiť, Pellegrini chce zamestnať aj Rómov

aktualizované 28. augusta, 14:05

BRATISLAVA 28. augusta (WebNoviny.sk) – Štátne orgány by mali v najbližších dvoch týždňoch predložiť opatrenia na zjednodušenie procesu riadeného dovozu pracovnej sily zo zahraničia.

Po rokovaní so zástupcami zamestnávateľských organizácií a odborármi o riešení nedostatku pracovnej sily na Slovensku to uviedol premiér Peter Pellegrini.

Firmy odmietajú zákazky

„Na Slovensku je krízová situácia,“ povedal. Firmy na Slovensku totiž podľa neho musia pre nedostatok pracovnej sily odmietať zákazky a Slovensko prestáva byť konkurencieschopné. „Boli dané jasné úlohy a musíme na nich pracovať,“ zdôraznil.

Slovensko podľa neho pri historicky najnižšej miere nezamestnanosti čelí fenoménu nedostatku pracovnej sily, pričom firmy narážajú na prekážky pri dovoze pracovnej sily zo zahraničia.

Predseda vlády dal odborárom garanciu, že vláda neprijme opatrenia, ktoré by mali zhoršiť postavenie našich zamestnancov. Cudzinci by podľa Pellegriniho mali na Slovensku pracovať za rovnakých podmienok, za akých pracujú občania Slovenska.

Podpora zamestnávania Rómov

Upozornil na to, že Slovensko je z hľadiska počtu cudzincov pracujúcich v krajine na chvoste štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), keď na Slovensku pracuje len 1 % ľudí zo zahraničia. Na Slovensku je pritom podľa neho v súčasnosti zamestnaných vyše 60 tisíc cudzincov, z ktorých polovica je z členských krajín Európskej únie a druhá polovica z krajín mimo EÚ.

Zamestnávatelia podľa premiéra narážajú pri zamestnávaní cudzincov na legislatívne prekážky. „Zdá sa, že vyžadujeme niekedy väčšie množstvo dokumentov a niektoré lehoty sú príliš dlhé,“ povedal. Slovensko tak preto stráca konkurencieschopnosť aj v oblasti prijímania pracovnej sily oproti Poľsku, Maďarsku a Českej republike.

„Ak Slovensko nechce skončiť ako krajina, do ktorej nakoniec prídu pracovať zo zahraničia už len tí, ktorí sa nedostali do Poľska, Maďarska a Česka, tak sa musíme spamätať,“ zdôraznil premiér. Ak podľa neho niektoré procesy v iných krajinách trvajú len niekoľko týždňov, nemôže to byť na Slovensko niekoľko mesiacov.

Podľa premiéra sa treba zaoberať aj podporou zamestnávania Rómov. „Treba nájsť motivačný systém pre firmy, ktoré budú zamestnávať Rómov viac ako 12 mesiacov, mohli by dostať nejaký benefit,“ povedal Pellegrini.

Dovoz pracovníkov nutne potrebujú

„Dnes je veľký deň,“ povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský. Vláda totiž podľa neho začala riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako najvážnejší problém zamestnávateľov. „Začali sme sa zaoberať veľmi jasne a zreteľne aj možnosťami získavania a preškoľovania našich vlastných, domácich zdrojov,“ povedal.

Upozornil na to, že viaceré rezorty, ako ministerstvo zahraničných vecí, či rezort vnútra na výraznejší dovoz pracovnej sily nie sú pripravené. „Bude potrebné posilnenie ich kapacít,“ tvrdí Lelovský. Šéf Asociácie priemyselných zväzov SR Alexej Beljajev upozornil na to, že Slovensko dovoz pracovnej sily zo zahraničia nutne potrebuje.

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku ku koncu júla presiahol 60 tisíc. Oproti koncu júna tohto roka ide o nárast o 2,1 tisíca osôb, v porovnaní s koncom júla vlaňajška počet cudzincov pracujúcich na Slovensku stúpol o 16,9 tisíca.

Najviac pracujú Srbi a Rumuni

Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Srbska. Tých na Slovensku ku koncu júla pracovalo takmer 14,2 tisíca, čo je medziročne viac o 4,8 tisíca osôb. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na druhej priečke sú občania Rumunska, ktorých ku koncu siedmeho mesiaca tohto roka prišlo za prácou na Slovensko 10 tisíc. Medziročne tak počet občanov Rumunska pracujúcich na Slovensku stúpol o 1,8 tisíca.

Nasleduje Maďarsko, ktoré zaznamenalo na konci minulého mesiaca takmer 5,5 tisíca svojich občanov pracujúcich na Slovensku. Oproti júlu minulého roka ich počet vzrástol o 1,2 tisíca osôb.