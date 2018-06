Generálnemu tajomníkovi Rady Európy chcú na návšteve Slovenska ukázať pozitíva integrácie Rómov

ŠTRASBURG 28. júna (WebNoviny.sk) – Generálny tajomník Rady Európy Thorbjorn Jagland by mal v septembri prísť na návštevu Slovenska. Na Slovensko ho pozval v októbri 2017 expremiér Robert Fico.

Už vtedy Jagland hovoril o tom, že by chcel vidieť obec Spišský Hrhov, ktorá je známa tým, že v nej spolu bezproblémovo žijú Rómovia a Nerómovia.

O problémoch vedia všetci

V stredu tento záujem generálneho tajomníka potvrdil aj premiér Peter Pellegrini, ktorý navštívil sídlo Rady Európy v Štrasburgu pri príležitosti 25. výročia členstva Slovenska v tejto organizácii.

„Generálny tajomník potvrdil, že na jeseň príde na Slovensko a ja som mu potvrdil, že ak má záujem vidieť úspešné projekty toho, ako sa vedia zaradiť do spoločnosti aj naši ľudia z rómskej komunity, tak pravdepodobne do jeho programu zahrnieme aj návštevu Spišského Hrhova ako úspešného príbehu. O tom, že v tejto komunite sú problémy, vedia všetci. Ale o pozitívnych príkladoch vie málokto, preto aj on osobne chce prispieť k tomu, aby sme tie pozitívne príbehy zviditeľnili,“ povedal v stredu na záver svojej návštevy premiér.

Dostal otázky o RTVS aj Kotlebovi

Premiér Pellegrini vystúpil aj v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Vo svojom vystúpení sa venoval hlavne otázke ľudských práv a tomu, ako sa aj vďaka Rade Európy podarilo Slovensko po ´89 transformovať.

S poslancami aj diskutoval, tí sa ho pýtali na vraždu novinára Jána Kuciaka, podporu extrémistu Mariana Kotlebu, situáciu v RTVS, ale aj na Visegrádsku skupinu a postoj k migrácii.

Rokoval aj s predsedníčkou Parlamentného zhromaždenia Liliane Maury Pasquier. Počas svojej návštevy daroval Rade Európy bustu osobnosti Pražskej jari Alexandra Dubčeka. Popoludní slávnostne odhalil aj hviedzu s Dubčekovým citátom „Verím v dobro človeka“.