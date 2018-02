Druhý zápas nadstavbovej časti Kings, cieľom je vyhrávať

BRATISLAVA 13. február (WebNoviny.sk) – Už túto nedeľu – 18. 2. 2018 o 19:00 čaká Kráľov prvý domáci zápas v nadstavbovej časti. Králi privítajú tím zo susedného Česka – Prague Engineers. Tímy odohrali zatiaľ po jednom zápase v tejto časti, kde Králi si odniesli z Banskej Bystrice dva body a Prague Engineers s tímom z Masarykovej Univerzity bohužiaľ nebol úspešný.

To, že sa oba celky nachádzajú vo vrchnej časti tabuľky nasvedčuje tomu, že nepôjde o jednoduchý zápas a tímy budú bojovať o cenné body, ktoré rozhodnú o tom, s kým sa Králi stretnú v prvom zápase play-off. Pred týmto zápasom sme pre Vás pripravili rozhovor s hlavným trénerom Kráľov – Petrom Kopeckým, v ktorom Vám priblíži naše ciele v najbližšom zápase a nadstavbovej časti.

„Pripravujeme sa na tento zápas zatiaľ ako na každý iný, i keď vieme, že tím z Prahy je veľmi kvalitný podľa toho, čo sme mali možnosť vidieť na ich domácom ľade v Prahe. Samozrejme výhoda domáceho prostredia je teraz na našej strane a taktiež máme celý týždeň, v podstate od posledného zápasu, na prípravu, čo je rozdiel oproti zápasu v Prahe, kde sme hrali 2 ťažké zápasy po sebe. Samozrejme nie je to ešte kľúčový zápas, kľúčové zápasy prídu až v play-off, ale mojim aj tímovým cieľom je pripraviť sa na tento vrchol sezóny čo najlepšie, teda podávať kvalitné výkony a samozrejme vyhrávať. Keď tím vyhráva, rastie sebavedomie jednotlivcov a taktiež aj celého tímu, preto je táto nadstavbová časť veľmi dôležitá. Od výsledkov v tejto časti sa bude odvíjať aj tabuľkové postavenie do play-off, ale žeby sme nejak kalkulovali to sa povedať nedá. Našim cieľom stále zostáva vyhrať každý náš najbližší zápas. Chceli by sme aj v tejto časti sezóny prilákať na naše domáce zápasy čo najviac ľudí, ktorým chceme ponúknuť našu najlepšiu hru, akú vieme v rámci našich možnosti predvádzať. To znamená, že v žiadnom prípade nič nepodceňujeme, aj keď už máme istotu v play-off. Dúfam aj v mene chalanov aj celého realizačného tímu, že naši fanúšikovia nás prídu podporiť v čo najhojnejšom počte, lebo sám viem, že lepšie sa hrá pred zaplneným sektorom ako pred poloprázdnou tribúnou. Našou výzvou bude očakávania ľudí, ktorí prídu na hokej naplniť. Myslím, že každý jeden hráč odovzdá na ľade všetko, čo je v jeho silách a bude cítiť zodpovednosť za ľudí ktorí nás prišli podporiť v tejto časti sezóny a potom aj samotnom play-off. Týmto by som chcel všetkých fanúšikov Univerzitného hokeja srdečne pozvať na každý náš domáci zápas.“

Hlavnému trénerovi Kopeckému ďakujeme za priblíženie aktuálnej situácie v kabíne Kráľov a taktiež by sme radi pozvali všetkých fanúšikov na prvý domáci zápas v tomto kalendárom roku, kde si Králi zmerajú sily s tímom z Prahy.

Príď aj TY v nedeľu 18.2. 2018 o 19:00 na štadión Ondreja Nepelu! Buď aj ty jeden z Kráľov!