Ďuriš rozhodol o triumfe Anorthosisu Famagusta v 19. kole najvyššej cyperskej súťaže

LARNAKA 2. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Michal Ďuriš rozhodol gólom o triumfe Anorthosisu Famagusta nad Apollonom Limassol v sobotňajšom dueli 19. kola najvyššej cyperskej futbalovej súťaže 2018/2019.

Klub so sídlom v Larnake zvíťazil doma najtesnejším rozdielom 1:0. Anorthosis je v tabuľke cyperskej ligy na priebežnom 5. mieste so ziskom 30 bodov. Pre 30-ročného Ďuriša to bol siedmy tohtosezónny ligový zásah, premiérový v tomto kalendárnom roku.