Ed Sheeran má iba jednu nomináciu na Brit Awards, dominujú Dave a Lewis Capaldi

Nomináciám na tohtoročné Brit Awards vládnu dvaja interpreti – londýnsky rapper Dave a škótsky spevák Lewis Capaldi. Obaja si navzájom zmerajú sily v štyroch kategóriách – album, singel, spevák a nováčik roka.

Po tri nominácie získali r´n´b speváčka Mabel, ktorá je dcérou speváčky Neneh Cherry, a rapper Stormzy.

Britská BBC sa čuduje, ako nakrátko obišiel Ed Sheeran, ktorý získal nomináciu len v jednej kategórii – o singel roka zabojuje jeho spoločná skladba s Justinom Bieberom I Don’t Care.

Brit Awards 2020

nominácie

Najlepší album

Dave – Psychodrama

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Stormzy – Heavy Is The Head

Harry Styles – Fine Line

Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish Extent

Najlepšia britská speváčka

Charli XCX

Mahalia

Mabel

FKA Twigs

Freya Ridings

Najlepší britský spevák

Dave

Michael Kiwanuka

Stormzy

Harry Styles

Lewis Capaldi

Najlepšia skupina

Coldplay

Bastille

D-Block Europe

Bring Me The Horizon

Foals

Najlepší nováčik

Dave

Sam Fender

Mabel

Aitch

Lewis Capaldi

Najlepšia skladba

Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care

Calvin Harris ft Rag ‚N‘ Bone Man – Giant

Mabel – Don’t Call Me Up

Dave ft Burna Boy – Location

Sam Smith ft Normani – Dancing With A Stranger

Stormzy – Vossi Bop

Tom Walker – Just You And I

Mark Ronson ft Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart

AJ Tracey – Ladbroke Grove

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Najlepšia zahraničná speváčka

Lana Del Rey

Lizzo

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Najlepší zahraničný spevák

Bruce Springsteen

Post Malone

Tyler, The Creator

Burna Boy

Dermot Kennedy