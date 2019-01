Eden Hazard by sa mohol z Chelsea sťahovať do Realu, londýnsky klub určil prestupovú sumu

LONDÝN 17. januára (WebNoviny.sk) – Anglický futbalový klub FC Chelsea podľa britských médií určil sumu, za ktorú by bol ochotný predať Belgičana Edena Hazarda do iného klubu.

V súvislosti s 28-ročným krídelníkom sa už niekoľko mesiacov spomína možný odchod do španielskeho Realu Madrid.

Transakcia by sa podľa informácií z Britských ostrovov mohla uskutočniť v prípade, ak funkcionári z Madridu „položia na drevo“ 100 miliónov libier (okolo 112 miliónov eur, pozn.).

Suma môže odstrašiť kluby

Hazard má na Stamford Bridge kontrakt platný do 30. júna 2020, no podľa denníka The Telegraph je táto čiastka aj tak privysoká.

„Londýnčania by chceli čo najrýchlejšie vyriešiť situáciu okolo Hazarda. Nalieha na to hlavne tréner Maurizio Sarri. Uvedená cifra však môže odstrašiť každý klub, ktorý by chcel Belgičana získať. Ťažko očakávať, že by Real Madrid zaplatil také veľké peniaze za hráča, ktorému zostáva rok do vypršania kontraktu,“ píše The Telegraph.

Možné je aj zotrvanie v Londýne

Východiskom z patovej situácie by údajne mohol byť chorvátsky vicemajster sveta Mateo Kovačič, ktorý je v Chelsea na hosťovaní práve z Realu Madrid.

Uvedené periodikum zároveň dodáva, že nemožno vylúčiť ani možnosť Hazardovho zotrvania v tíme „The Blues“.

„Prestup je reálny. Šanca naň bude do leta 2019. Ak k nemu nedôjde, zvyšok kariéry strávim v Londýne,“ povedal Hazard prednedávnom pre televíznu stanicu Canal+ France.