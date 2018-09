Eminem si nebol istý homofóbnou nadávkou, od skladby sa však dištancoval aj spevák Justin Vernon

BRATISLAVA 15. septembra (WebNoviny.sk) – Americký rapper Eminem si nebol istý, či použiť na svojom novom albume Kamikaze homofóbnu nadávku v časti skladby Fall, v ktorej „dissuje“ rappera známeho pod menom Tyler, The Creator. Eminem to uviedol na propagačnom videu k novému albumu, ktoré umiestnil na svoj kanál na portáli YouTube.

Eminem podľa vlastných slov „rozmýšľal, či nezašiel priďaleko“, keď na pomenovanie konkurenčného rappera použil výraz „teploš“. Ako píše britská BBC, ten síce niekedy používajú aj samotní homosexuáli, v ich podaní však nemá negatívny náboj, zatiaľ čo v ironickej rapovej skladbe určite áno.

Nemal z toho najlepší pocit

„Uvedomil som si, že v mojej snahe uraziť ho (rappera Tyler, The Creator – pozn. SITA), som sa dotkol aj mnohých iných ľudí. Bola to jedna z tých vecí, ku ktorým som sa stále vracal a hovoril si, že z nich nemám najlepší pocit,“ povedal Eminem na novom videu.

Ako pre BBC povedala El Hunt, známa britská hudobná publicistka, ktorá píše pre New Musical Express (NME), je síce pekné, že Eminem sa takto čiastočne ospravedlnil, no je podľa nej otázne, ako vážne to so svojím ospravedlnením myslí. „Ak si naozaj myslel, že tým zachádza priďaleko, no tak to potom asi v prvom rade vôbec nemal vydávať,“ povedala Hunt.

Od tejto časti textu skladby Fall sa už dávnejšie dištancoval aj Justin Vernon z kapely Bon Iver, ktorý napísal a naspieval jej inú časť, no ako vraví, konečný výsledok vrátane inkriminovanej formulácie počul až dodatočne.

Priateľ s Eltonom Johnom

BBC pripomína, že najmä Eminemove prvé albumy sú plné vysmievania sa z ľudí inej sexuálnej orientácie. Na druhej strane BBC píše, že Eminem je veľkým priateľom s Eltonom Johnom, ktorý o ňom vyhlásil, že nemá homofóbne názory.

Eminem, vlastným menom Marshall Bruce Mathers III., debutoval v roku 1996 albumom Infinite, ktorý mu však nepriniesol úspech. Známym sa stal až o tri roky neskôr po vydaní nahrávky The Slim Shady LP (1999), ktorá obsahuje hit My Name Is. Nasledovali The Marshall Mathers LP (2000), The Eminem Show (2002), Encore (2004), Relapse (2009), Recovery (2010), The Marshall Mathers LP 2 (2013), Revival (2017) a naposledy spomínaný album Kamikaze, ktorý vyšiel 31. augusta. Eminem je okrem toho členom formácií D12 a Bad Meets Evil – s D12 má na konte štúdiovky Devil’s Night (2001) a D12 World (2004), s Bad Meets Evil zas EP Hell: The Sequel (2011). Je držiteľom pätnástich cien Grammy a v roku 2003 získal Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň za skladbu Lose Yourself zo snímky 8. míľa (2002), v ktorej si aj zahral.