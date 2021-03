Európska komisia predstavila digitálny COVID pas, bude bezplatný a uľahčí cestovanie v EÚ

Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia, ktorého cieľom je uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov Európskej únie (EÚ) v rámci bloku. Takzvaný COVID pas má dokázať, že je osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, má negatívny výsledok testu alebo prekonala ochorenie COVID-19.

Opatrenie bude dočasné, informovala v stredu EK s tým, že sa pozastaví po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spojitosti s ochorením vyhlási koniec medzinárodnej núdzovej situácie v oblasti zdravia.

Osvedčenie bude bezplatné

Digitálne zelené osvedčenie bude k dispozícii bezplatne, v digitálnom alebo papierovom formáte. Obsahovať bude obmedzený súbor informácií – meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania, príslušné informácie o očkovacej látke/teste/prekonaní ochorenia a jedinečný identifikátor – ktoré bude možné kontrolovať iba na účel potvrdenia a overenia pravosti a platnosti osvedčenia.

COVID pasy budú obsahovať QR kód s potrebnými kľúčovými informáciami, ako aj digitálny podpis zaisťujúci pravosť osvedčenia. EK vytvorí digitálnu bránu, aby bolo možné overiť všetky osvedčenia v celej EÚ, a bude podporovať členské štáty pri technickej realizácii osvedčení. Bránou pritom nebudú prechádzať žiadne osobné údaje uvedené v osvedčení, ani ich nebude uchovávať overujúci členský štát.

Nárok bude mať každý

Nárok na digitálne zelené osvedčenie by mali mať všetci občania, očkovaní aj neočkovaní. Pre cestujúcich so zeleným osvedčením by malo platiť rovnaké právo.

„Ak členské štáty akceptujú dôkaz o očkovaní s cieľom upustiť od určitých obmedzení týkajúcich sa verejného zdravia, ako je testovanie alebo karanténa, vyžadovalo by sa od nich, aby za rovnakých podmienok akceptovali potvrdenia o očkovaní vydané v rámci systému digitálnych zelených osvedčení,“ uvádza komisia s tým, že povinnosť by sa obmedzovala na vakcíny, ktoré majú povolenie na uvedenie na trh v rámci EÚ.

Štáty môžu akceptovať aj iné vakcíny

„Členské štáty však budú môcť akceptovať aj iné očkovacie látky. Ak bude členský štát naďalej vyžadovať, aby držitelia digitálneho zeleného osvedčenia podstúpili karanténu alebo test, musí to oznámiť Komisii a všetkým ostatným členským štátom a takéto opatrenia odôvodniť,“ vysvetľuje tiež komisia.

Aby bol návrh digitálnych zelených osvedčení pripravený do leta, musí ho ešte urýchlene prijať Európsky parlament a Rada. Členské štáty EÚ musia zároveň zaviesť rámec dôvery a potrebné príslušné technické normy. Cieľom je, aby technická práca a návrh boli dokončené v nadchádzajúcich mesiacoch.