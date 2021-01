Európska komisia predstavila kroky k posilneniu boja proti pandémii, vyzýva na urýchlenie vakcinácie

Európska komisia (EK) predstavila kroky potrebné na posilnenie jednotného boja proti pandémii koronavírusu. V dnes prijatom oznámení vyzýva členské štáty Európskej únie (EÚ), aby urýchlili vakcináciu v bloku.

Do do marca 2021 by malo v každom členskom štáte dostať vakcínu prinajmenšom 80 % ľudí nad 80 rokov a 80 % odborníkov z oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a do leta by mali zaočkovať minimálne 70 % dospelej populácie. EK o tom informuje na svojej webstránke.

Očkovanie je nevyhnutné

„Očkovanie je nevyhnutné na prekonanie tejto krízy. Už sme zabezpečili dostatok vakcín pre celú populáciu Európskej únie. Teraz musíme urýchliť dodávanie a urýchliť očkovanie. Naším cieľom je dať do leta zaočkovať 70 % našej dospelej populácie. To by mohol byť zlom v našom boji proti tomuto vírusu. Túto pandémiu však ukončíme, až keď budú mať všetci ľudia na svete prístup k vakcínam. Zintenzívnime svoje úsilie pri zabezpečovaní vakcín pre našich susedov a partnerov na celom svete,“ vyjadrila sa predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

EK tiež vyzýva členské štáty, aby pokračovali s používaním opatrení ako je sociálny odstup a obmedzenie sociálnych kontaktov, a tiež naďalej bojovali s dezinformáciami, koordinovanovali cestovné obmedzenia, posilnili testovanie a trasovanie kontaktov. Členské štáty by tiež podľa nej mali naliehavo zvýšiť sekvenovanie genómu koronavírusu na najmenej 5 % a pokiaľ možno 10 % z pozitívnych vzoriek, aby mohli lepšie identifikovať vývoj variantov koronavírus, prípadne identifikovať nové.

Viac pre podporu zdravotnej starostlivosti

Komisia zdôrazňuje, že vzhľadom na stúpajúci trend v počte prípadov je tiež v nadchádzajúcich mesiacoch potrebné urobiť viac pre podporu systémov zdravotnej starostlivosti a riešenie „únavy“ z COVID-19, od plošného zrýchlenia očkovania až po pomoc partnerom EÚ na západnom Balkáne, v Južnom a východnom susedstve a v Afrike.

Na zabezpečenie včasného prístupu k očkovacím látkam EK zriadi mechanizmus v rámci iniciatívy Team Europe na štruktúrovanie poskytovania očkovacích látok zdieľaných členskými štátmi s partnerskými krajinami. To by umožnilo EÚ zdieľať s partnerskými krajinami, hlavne v zmienených oblastiach, prístup k zhruba 2,3 miliarde dávok vakcín zabezpečených prostredníctvom stratégie EÚ v oblasti vakcín. EK a európska dvadsaťsedmička by mali tiež naďalej podporovať iniciatívu COVAX pre globálny prístup k očkovacím látkam, do ktorej EÚ vyhradila už 853 miliónov eur.