Celoplošné (skríningové) testovanie na Slovensku: Mestá zháňajú zdravotníkov a niektoré pripravujú rezervačné systémy (online)

Na Slovensku od 18. do 26. januára pod názvom „Zachráňme spoločne životy” prebieha celoplošné (skríningové) testovanie na ochorenie COVID-19. Vláda tiež predĺžila zákaz vychádzania do nedele 7. februára.

Od stredy 27. januára sa občania, ktorí nebudú môcť pracovať z domu, budú musieť preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu alebo PCR testu. Obmedzenie bude platiť aj pre návštevy prírody, ale len pre občanov od 15 do 65 rokov.

Ľudia, ktorí sa otestujú napríklad v pondelok 18. januára a budú mať negatívny výsledok testu, ten bude platný aj po 27. januári, ak boli testovaní v okrese, ktorý bude patriť medzi polovicu Slovenska s lepším výsledkom. okresy s lepšími výsledkami budú od nedele 7. februára nabiehať na COVID automat. Pre druhú polovicu okresov s horšími výsledkami bude aj po tomto dátume platiť prísnejší zákaz vychádzania a testovanie tam bude pokračovať.

Test musia podstúpiť aj osoby, ktoré už za sebou majú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) to odôvodnil tým, že na Slovensku ešte nikto nepodstúpil následné očkovanie, ktoré má prebehnúť 28 dní po prvom očkovaní.

Na test nemusia ísť ľudia, ktorí ostanú v domácej karanténe a zákaz vychádzania porušia len v prípade, že potrebujú naplniť nevyhnutné životné potreby. Test nepotrebujete aj keď ste za posledné tri mesiace ochorenie COVID-19 prekonali, treba mať však o tom potvrdenie od lekára a nosiť ho pri sebe.

Päť nových odberných miest bude občanom k dispozícii počas najbližšieho víkendu, v sobotu a nedeľu 23. a 24. januára, spolu s MOM Slovenského Červeného kríža. „Snahou je dohodnúť sa aj s piatimi existujúcimi prevádzkovateľmi, aby ich odberné miesta boli k dispozícii aj počas víkendu. Očakávame, že otestovať do Humenného sa prídu aj ľudia z okolitých obcí, kde nebudú vytvorené žiadne mobilné odberové miesta,“ informoval Škuba. V okrese Humenné by malo absolvovať testovanie asi 32 600 ľudí.

Podľa Škubu si aj iné subjekty podali na ministerstvo zdravotníctva žiadosti o umožnenie vzniku ďalších dvoch mobilných odberných miest na Gorkého ulici za Mestských kultúrnym strediskom a pri ORL klinike na Nemocničnej ulici pri bývalom hlavnom vchode do nemocnice. „Pribudnúť by mali v najbližších dňoch,“ uviedol Škuba.

9:38 V meste Humenné by na celoplošné skríningové testovanie malo byť k dispozícii celkovo 12 odberných miest. K piatim existujúcim majú pribudnúť dve zriadené ďalšími subjektmi a päť nových odberných miest pripravuje samotné mesto. Tieto miesta budú fungovať počas najbližšieho víkendu. Vyplýva to zo záverov pondelkového zasadnutia krízového štábu mesta, o ktorých agentúru SITA informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

„Vo štvrtok sa od 16:00 do 20:00 spustí celomestské testovanie na ďalších minimálne 60 odberných miestach, kde bude k dispozícii vyše 100 odberných tímov. Budú to hlavne základné školy a budovy mestských častí. Zväčša pôjde o rovnaké miesta, ktoré fungovali aj počas oboch tohtoročných testovaní. Podrobné informácie o všetkých odberných miestach v jednotlivých mestských častiach vrátane ich otváracích hodín a počtov odberných tímov bude mesto Košice aktualizovať na webstránke korona.kosice.sk,“ uviedol Fabian.

9:04 Všetkých 56 členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) umožní svojim obyvateľom, aby sa cez víkend otestovali na prítomnosť ochorenia COVID-19. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Podľa ÚMS však bude potrebné, aby štát splnil svoj prísľub pomôcť s testovaním a zabezpečil dostatok testov, certifikátov či pomohol pri zabezpečení riadenia odstraňovania vzniknutého odpadu.

„Som absolútne presvedčený o tom, že primátorky a primátori členských miest poskytnú túto službu svojim obyvateľom, pretože sú to práve oni, ktorí ich po celý čas trvania pandémie ochraňujú a pomáhajú im. Zároveň chcem upozorniť, že finálny manuál pre samosprávy, ktorý práve distribuuje štát do územia, by nevznikol bez našej výraznej pomoci,“ povedal prezident ÚMS Richard Rybníček. Ako dodal, aj tu sa ukazuje, že bez praktických skúseností a pripomienok ÚMS by štát nedokázal ani tento ďalší masový projekt testovania obyvateľov zrealizovať sám.

9:00 Vitajte pri sledovaní utorkového online prenosu aktuálnych informácii o celoplošnom (skríningovom) testovaní na ochorenie COVID-19 na Slovensku.