Európska komisia pripravuje podniky na tvrdý brexit, spustila informačnú kampaň

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) – Európska komisia (EK) zintenzívnila svoju informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je daň z pridanej hodnoty (DPH). Reaguje tak na riziko, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody.

„Informačná kampaň, ktorá sa začala v pondelok, je súčasťou pretrvávajúceho úsilia EK pripraviť sa na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody. Táto kampaň by mala pomôcť informovať podniky, ktoré chcú po 30. marci ďalej obchodovať so Spojeným kráľovstvom, o tom, čo musia urobiť, aby bol tento prechod čo najplynulejší. Príprava na to, že sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou, je nesmierne dôležitá, ak sa chceme vyhnúť výraznému narušeniu obchodovania v EÚ,“ informovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR.

Riziko tvrdého brexitu sa zvyšuje

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal, že každým dňom sa zvyšuje aj riziko tvrdého brexitu.

„Európska komisia a colné orgány členských štátov intenzívne pracujú na tom, aby boli pripravené zaviesť kontroly tovaru pohybujúceho sa medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Má to kľúčový význam pre ochranu našich spotrebiteľov a vnútorného trhu. Veľa závisí od schopnosti podnikov, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, rýchlo sa oboznámiť s colnými predpismi, ktoré budú platiť od prvého dňa brexitu bez dohody. Nesmieme strácať čas, a preto ponúkame pomoc formou informačnej kampane,“ povedal Moscovici.

Široká škála materiálov

Cieľom kampane, ktorá sa začína, je zvýšiť informovanosť podnikateľskej komunity EÚ, a najmä malých a stredných podnikov. Na to, aby boli podniky pripravené na scenár bez dohody a mohli pokračovať v obchodovaní so Spojeným kráľovstvom, by mali podľa EK, posúdiť, či majú potrebné technické a ľudské kapacity na zabezpečenie dodržiavania colných postupov a pravidiel.

Taktiež by mali zvážiť získanie rôznych colných povolení a registrácií s cieľom uľahčiť si svoju obchodnú činnosť, ak je Británia súčasťou ich dodávateľského reťazca a mali by sa skontaktovať s colným orgánom svojho členského štátu s cieľom získať informácie, aké ďalšie prípravné kroky môžu podniknúť.

„Podniky majú k dispozícii širokú škálu materiálov vrátane jednoduchého päť krokového kontrolného zoznamu, ktorý poskytuje prehľad potrebných opatrení. Materiály ku kampani sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ,“ uzavrel Moscovici.