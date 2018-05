Expolicajt Ľuboš T. spochybňuje zákonnosť policajnej inšpekcie, žiada zastaviť trestné stíhanie

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Na pôde Okresného súdu Bratislava V v utorok pokračovalo pojednávanie s obžalovaným bývalým policajtom Ľubošom T. Ten v súvislosti z incidentom pri cestnej kontrole z októbra 2014 čelí obžalobe pre trestné činy zneužitia právomoci verejného činiteľa a obmedzovania osobnej slobody. Na začiatku pojednávania požadoval obhajca obžalovaného „bezodkladné zastavenie trestného stíhania„.

Ľuboš T. totiž podľa vlastných slov od začiatku konania odmieta zákonnosť policajnej inšpekcie. V jeho prípade vykonávala prípravné konanie, keďže bol v čase incidentu aktívnym policajtom. Obžalovaný pritom poukázal na verdikt jedného zo senátov Najvyššieho súdu SR, ktorý v januári oslobodil dvoch obžalovaných policajtov práve s argumentáciou nezákonnosti inšpekcie. Obhajca Ľuboša T. Matej Krajčí tiež žiadal sudkyňu, aby sa v súvislosti s problematikou policajnej inšpekcie obrátila na Súdny dvor EÚ.

Podozrenie na manipuláciu prideľovania spisov

Bývalý policajt opätovne konštatoval zaujatosť sudkyne. „Šikanujete ma tu už štyri roky aj s prokurátorom,“ povedal s tým, že žiada posúdiť duševný stav prokurátora. „Keby bol príčetný, tak by nikdy nedošlo k môjmu obvineniu a obžalobe,“ skonštatoval. Advokát Krajčí skonštatoval, že sudkyňa sa na začiatku procesu sama namietla a koná len za základe pokynu z krajského súdu. Sudkyňa je podľa Ľuboša T. zaujatá aj voči zástupcovi poškodených, ktorým je v tomto prípade poslanec parlamentu Alojz Baránik. Ten podľa Ľuboša T. skonštatoval, že všetci sudcovia OS BA V sú skorumpovaní.

Sudcovia podľa neho v nadväznosti na to podpísali vyhlásenie, že nebudú pojednávať prípady s jeho účasťou. Taktiež sa pýtal, prečo, ak je stíhaný v súvislosti s policajným zákrokom, vedľa neho tiež nesedí jeho kolega Alexander S., ktorý sa na celej veci tiež zúčastnil. V tomto prípade vypovedal ako svedok. Ľuboš T. ho dnes označil za najhlúpejšieho a najlenivejšieho policajta v Bratislave, ktorý vďaka svojmu angažovaniu sa v prípade robí kariéru na policajnej inšpekcii a NAKA. Poškodené v prípade označil za „zlodejské, hysterické, podvodnícke ženy.“ Takisto uviedol, že má podozrenie na manipuláciu prideľovania spisov na Najvyššom súde SR, ktorý v tomto prípade rozhodoval o požiadavke obžalovaného na odňatie veci všetkým súdom v pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave, nakoniec však prípad ponechal na OS BA V. Advokát Krajčí v tejto súvislosti povedal, že existuje podozrenie z ovplyvňovania prideľovania vecí tak, aky konkrétny prípad bol pridelený konkrétnemu senátu. V tomto prípade bolo podľa neho začaté aj trestné stíhanie.

Emočne vypätá situácia

Súd mal dnes v pláne vypočuť viacero svedkov, dostavil sa však len jeden. Vypočúval aj súdneho znalca z odboru psychológie Dušana Kešického. Ten vo svojom posudku skonštatoval, že Ľuboš T. nemá zvýšenú mieru agresivity, problémom u neho je však „kolísavosť kontrolných mechanizmov v špecifických situáciách„. Problémom podľa znalca môže byť aj to, že pristupuje ku všetkým ľuďom rovnako. „Zásah v protidrogovej jednotke nemusí byť primeraný zásahu voči vodičom porušujúcim predpisy,“ skonštatoval. Pri danom zásahu boli podľa znalca emócie poškodených žien veľmi silné a aj veľmi silno prejavené. „Bola to emočne vypätá situácia, v ktorej mohol každý zlyhať,“ zdôraznil s tým, že zvládnutie takýchto situácií vyžaduje vysokú mieru sociálnej zručnosti. Ako dodal, pre vyjasnenie situácie by bolo potrebné znalecky vypočuť aj poškodené. Pojednávanie pred súdom pokračuje 10. júla.

Bývalý policajt čelí obžalobe z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa a obmedzovania osobnej slobody, ktorých sa podľa prokuratúry dopustil počas zásahu proti vodičke pri cestnej kontrole v októbri 2014. Na internete sa vtedy objavilo video, na ktorom policajt počas cestnej kontroly použil voči vodičke donucovacie prostriedky, tie vyšetrovateľ a prokuratúra vyhodnotili ako neprimerané. Preto teraz už expolicajt čelí obžalobe. Dôvodom zákroku podľa obžalovaného bolo, že žena pri sebe nemala potrebné doklady od auta a voči hliadke sa správala agresívne, za čo ju predviedli na policajné oddelenie. Video nakrútila dcéra vodičky, ktorá bola na mieste incidentu. Rovnako aj ju predviedli na policajnú stanicu, keďže pri sebe nemala občiansky preukaz. Obe ženy však tvrdia, že zákrok nevyprovokovali a agresívne sa k nim správal obžalovaný. Prípadom sa v minulosti zaoberal aj parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť.