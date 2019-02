Exriaditeľa TV Markíza Pavla R. vypočúvali v kauze objednávky vraždy Volzovej, prokurátor žiada väzbu

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Exminister hospodárstva a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R. sa v pondelok dostavil na výsluch na Okresný súd Bratislava II.

Súd má rozhodovať o žiadosti prokurátora, aby bol obvinený v kauze objednávky vraždy svojej bývalej obchodnej partnerky Silvie Volzovej vzatý do väzby.

Môže ovplyvniť svedkov

Podľa prokurátora totiž existuje riziko, že prostredníctvom svojich mediálnych vystúpení k prípadu môže ovplyvňovať svedkov. Pavol R. v pondelok novinárom povedal, že má právo hovoriť svoj názor.

„Nemôžem povedať, že tu niekto fabuluje a klame?“ vyhlásil s tým, že kolúznu väzbu, ktorá má brániť ovplyvňovaniu svedkov, možno žiadať len vtedy, keď v prípade existujú ešte nevypočutí svedkovia. Preto podľa vlastných slov čakal až na koniec vyšetrovania a až potom zorganizoval tlačovú besedu, na ktorej vyvrátil obvinenia voči svojej osobe.

Pavol R. už v tomto prípade strávil vo väzbe na jeseň 2017 po vznesení obvinenia približne mesiac, neskôr ho Krajský súd v Bratislave prepustil na slobodu. Musí však nosiť monitorovacie zariadenie.

Kauza miliónových zmeniek

Prokurátor v prípade objednávky vraždy Silvie Volzovej už podal na Okresný súd Bratislava II obžalobu, pričom spolu s Pavlom R. sú obvinení aj Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ.

Bývalý riaditeľ Markízy je tiež obvinený v prípade miliónových zmeniek, ktorých vyplatenia sa na súde domáhal v súčasnosti väzobne stíhaný podnikateľ Marian K.

Pavol R. v decembri 2018 v súvislosti s kauzou objednávky vraždy zdôraznil, že v roku 1995 vznikla spoločnosť Markíza Slovakia, ako držiteľ vysielacej licencie podpísala zmluvu so spoločnosťou TV Markíza, ktorá zabezpečovala výrobu televízneho vysielania. Volzová podľa Pavla R. nikdy nemala podiel v televízii, bola len spolumajiteľkou Markíza Slovakia.

Táto spoločnosť mala dostávať 10 % zisku televízie, teda podiel Volzovej bol 5 % zisku. „Ak toto má byť vysoká majetková hodnota, tak to je na zamyslenie,“ povedal v súvislosti s obvinením, že si vraždu objednal pre majetkový prospech. Tiež vyhlásil, že nikdy nebol vo firme Mikuláša Černáka a nestretol sa ani s členmi skupiny sýkorovcov.

Volzová sa neskrývala

Podľa obvinenia ich on najal, aby Volzovú sledovali. Podľa Pavla R. sa však vtedy Volzová neskrývala, preto by bolo absurdné platiť niekomu peniaze za jej sledovanie.Tiež tvrdil, že ešte v čase mečiarizmu stál proti vládnej moci, preto ak by si objednal vraždu, mohol ho každý, kto o tom vedel, v tom čase zdiskreditovať. Černák, ktorý bol vtedy vo väzbe, by podľa Pavla R. dostal za jeho diskreditáciu „slobodu a pol Slovenska“.

Diskreditovať ho tiež v tejto súvislosti mohli Peter Steinhübel a Peter Čongrády, ktorí chceli podľa neho získať Markízu. Volzová mala navyše podľa Pavla R. vtedy Čongrádyho ochranku a podpísala mu neexistujúci dlh, na základe ktorého chcel televíziu prebrať.

Obvinenie v tejto kauze vníma Pavol R. ako snahu diskreditovať jeho osobu. V januári preto podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie.