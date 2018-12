Extrémizmus má široké presahy do rôznych oblastí života, podľa Kurilovskej ho nemožno podceňovať

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská legislatíva týkajúca sa postihovania extrémizmu vychádza z medzinárodných dohovorov, dokumentov a smerníc.

V rozhovore pre agentúru SITA to povedala rektorka Akadémie Policajného zboru a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská s tým, že v legislatívnom procese v tejto oblasti sa uplatnilo všetko, čo by sa malo uplatňovať.

Extrémizmus je podľa nej závažný prejav v trestnoprávnej, morálnej aj v politickej rovine. „Má to široké presahy do rôznych oblastí života,“ povedala.

Extrémizmus nie je možné bagatelizovať

Na otázku, či už samotné vlastníctvo predmetov zobrazujúcich napríklad extrémistickú tematiku môže byť trestným činom, odpovedala, že v prípade propagácie hnutí, ktoré potláčajú základné ľudské práva sa slobody, je potrebné zamerať sa na súvislosti konania konkrétnej osoby.

„Či ten úmysel je taký, aby ďalej v tých veciach konal, aby ďalej združoval určité osoby a nabádal ich na extrémistické prejavy,“ povedala s tým, že je potrebné pozerať sa na konanie a úmysel. Extrémizmus podľa Kurilovskej nie je možné bagatelizovať, keďže sa v súčasnosti rozmáha.

Komunizmus ako hnutie popierajúce ľudské práva

Kurilovská zároveň pripomenula, že v rámci trestného zákona je medzi hnutia, ktoré potláčajú základné ľudské práva a slobody, zaradený aj komunizmus.

„Ja si vždy myslím, že my sme sa s tým nevysporiadali. Keď má niekto na tričku hákový kríž, hneď každý spozornie a pokladá to za prejav spoločensky nežiadúci. Ale keď má niekto kosák a kladivo skôr sa nad tým každý pousmeje a berie to inak,“ povedala s tým, že komunizmus sa v legislatíve dostal medzi hnutia popierajúce ľudské práva tiež na základe historických faktov a zdokumentovaných obetí.

V súvislosti s extrémizmom boli v poslednej dobe stíhaní aj niekoľkí poslanci parlamentu, pričom jeden z nich bol neprávoplatne oslobodený, v prípade druhého súd vrátil obžalobu prokurátorovi. Podľa Kurilovskej je v tejto súvislosti dôležité, akým spôsobom sa vykoná dokazovanie.

„Musíme zohľadňovať aj práva osoby obvineného,“ dodala s tým, že extrémistické trestné činy sú v našej legislatíve poňaté vo všetkých možných prejavoch.