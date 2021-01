Facebook a Twitter dočasne zablokovali účty dosluhujúceho prezidenta Trumpa

Sociálne siete Twitter a Facebook po rokoch otáľania zablokovali účty dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Na to, aby sociálne médiá Twitter a Facebook čo i len dočasne znemožnili prezidentovi Donaldovi Trumpovi oslovovať jeho rozsiahle publikum, bola potrebná len násilná vzbura v americkom Kapitole, podporovaná rokmi falošných vyjadrení, konšpiračných teórií a násilníckej rétoriky od prezidenta,“ sarkasticky konštatuje agentúra AP.

Trump, okrem iného, svojim podporovateľom útočiacim na sídlo Kongresu odkázal, že ich má rád a označil ich za patriotov a „veľmi výnimočných ľudí“.

Opakovane sa tiež vracal k svojim nepotvrdeným obvineniam z rozsiahleho volebného podvodu. „Toto sú veci a udalosti, ktoré sa stávajú, keď veľkým patriotom, ku ktorým sa tak dlho správali zle a nefér, bez rečí a zlomyseľne vezmú posvätné jasné volebné víťazstvo. Choďte domov s láskou a v mieri. Navždy si pamätajte tento deň!,” napísal v jednom z tweetov.

Tri tweety medzičasom zmizli

Twitter vo svojom stanovisku konštatuje, že žiadali zmazanie troch tweetov „pre vážne porušenia“ ich predpisov. Ak by tak prezident neurobil, zostal by jeho účet zablokovaný už nadobro, no podľa agentúry AP, už tweety medzičasom zmizli. Twitter však upozorňuje, že ak bude Trump pravidlá porušovať znovu, pristúpia k definitívnemu zrušeniu jeho účtu.

Jeden z tweetov, ktorých zmazanie požadovali, obsahoval krátke video, ktoré zverejnil viac ako dve hodiny po tom, čo jeho podporovatelia vtrhli do Kapitolu. „Poznám vašu bolesť. Poznám vaše trápenie, ale teraz musíte ísť domov,“ povedal dosluhujúci prezident vo videu, v ktorom okrem iného niekoľkokrát zopakoval svoje tvrdenia o volebnom podvode. Zároveň tiež svojich podporovateľov nazval „veľmi výnimočnými“ ľuďmi. „Nemôžeme týmto ľuďom nahrávať. Musíme mať mier. Takže choďte domov. Máme vás radi. Ste veľmi výnimoční,“ vyjadril sa.

Facebook Trumpovi zablokoval účet na 24 hodín s tým, že predpokladajú, že Trumpovo video „skôr prispieva k násiliu, ako by ho zmenšovalo“. Rovnako postupoval aj Instagram, ktorý patrí Facebooku. YouTube videosprávu tiež odstránil.

Rozhodnutie platforiem prišlo neskoro

I keď niektorí kroky platforiem chválili, experti poznamenali, že spoločnosti tak spravili po rokoch váhania a ustupovania, zatiaľ čo Trump a jeho podporovatelia šírili svoje nebezpečné dezinformácie a podporovali násilie, čo napokon prispelo k stredajšiemu útoku na Kapitol.

Podľa Jennifer Grygiel, expertky na sociálne médiá zo Syracuse University, boli stredajšie udalosti priamym dôsledkom Trumpovho využívania sociálnych médií na šírenie propagandy a dezinformácií. Platformy by preto mali čiastočne prijať zodpovednosť za svoju nečinnosť.

„Neboli sme len svedkami vniknutia do Kapitolu, prezident opakovane narúšal platformy sociálnych médií. Toto sú dezinformácie. Toto bol pokus o prevrat v Spojených štátoch,“ skonštatovala s tým, že rozhodnutie zmazať video a zablokovať mu účty prišlo príliš neskoro. „Sociálne médiá sú spoluvinníkmi, pretože opakovane využíval sociálne médiá na provokovanie násilia. Bola to kulminácia rokov propagandy a zneužívania médií zo strany prezidenta Spojených štátov,“ uzavrela.