Facebook oznámil prelom v pláne vytvoriť zariadenie, ktoré by umožnilo ľuďom písať na základe myslenia

Spoločnosť Facebook oznámila prelom vo svojom pláne vytvoriť zariadenie, ktoré by umožnilo ľuďom písať iba na základe myslenia. Spoločnosť financovala štúdiu publikovanú v Nature Communications, ktorá vyvinula algoritmy so strojovým učením schopné premeniť mozgovú aktivitu na reč.

Fungovalo to u pacientov s epilepsiou so zavedenými elektródami v mozgu, ktoré pred chirurgickým zákrokom skúmali pôvod ich záchvatov. Facebook dúfa, že sa vďaka tomu podarí vytvoriť plne neinvazívne zariadenie, ktoré by vedelo spracovať 100 slov za minútu.

Vedci z University of California v San Franciscu požiadali pacientov, aby nahlas odpovedali na zoznam náhodne vybraných jednoduchých otázok s viacerými možnými odpoveďami.

Dekódovanie samotnej reči

Algoritmy sa naučili v 75 percentách prípadov identifikovať otázku, ktorú sa pacientov pýtali, a v 61 percentách prípadov aj ich odpoveď.

„Väčšina predchádzajúcich prístupov sa zamerala na dekódovanie samotnej reči. Avšak tu hovoríme o hodnote dekódovania obidvoch strán konverzácie – otázky, ktorú niekto počuje, a ako na ňu odpovie,“ uviedol profesor Eddie Chang.

„To posilňuje našu intuíciu, že reč nie je iba niečo, čo sa objaví vo vákuu a že každý pokus dekódovať, čo sa pacienti s poruchami reči snažia povedať, je možné vylepšiť, ak vezmeme do úvahy celý kontext toho, ako sa snažia komunikovať,“ pokračoval profesor Chang.

Zariadenie na „čítanie“ mozgu

Momentálne sú podľa neho ochrnutí pacienti so stratou reči limitovaní veľmi pomaly pomocou zvyškových pohybov očí alebo za pomoci svalových zášklbov ovládať počítačové rozhranie.

„Vedci v konečnom dôsledku dúfajú, že dokážu v reálnom čase dekódovať 100 slov za minútu so slovnou zásobou pozostávajúcou z 1000 slov a s chybovosťou menej ako 17 percent,“ uviedla spoločnosť Facebook na svojom blogu.

Ako ďalej píše, radšej ako sa pozerať do telefónu alebo otvoriť si laptop, môžeme si bez zaváhania udržať očný kontakt a získať potrebné informácie a kontext.

Spoločnosť Neuralink Elona Muska medzitým požiadala americké regulačné úrady o povolenie začať testovať na ľuďoch svoje vlastné zariadenie na „čítanie“ mozgu.